ÖNE ÇIKANLAR
Melo
FUTBOL

Melo'nun Galatasaray ve çay aşkı

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun Galatasaray ve Türkiye aşkı bitmiyor

25 Temmuz 2017 Salı, 13:59:15 Güncelleme: 14:02:55

Brezilya'lı futbolcu Felipe Melo, Galatasaray'ı ve Türkiye'yi unutmuyor. Melo, paylaştığı son fotoğrafta çay içerken, salonunda bulunan koltuklar dikkat çekti. Melo, evindeki koltukları Galatasaray, İnter ve Palmeiras formalarıyla kaplattırmış.

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun Galatasaray ve Türkiye aşkı bitmiyor. Galatasaray'dan ayrıldığı günden bu yana sarı-kırmızılıların her maçını takip eden tecrübeli oyuncu, Brezilya'daki evinde çektirdiği fotoğrafı, kendisine ait olan sosyal medya hesabından paylaştı.

Çay içen Melo'nun arkasında bulunan koltuklar ise dikkat çekiciydi. 3 koltuğu daha önce formasını giydiği Galatasaray ve İnter'in yanı sıra şu anda oynadığı Palmeiras formasıyla kaplatan Melo, Juventus formasına ise evinde yer vermedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER