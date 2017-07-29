Ali Sami Yen kimdir? Galatasaray Kurucu Başkanı Ali Sami Yen anılıyor!

Galatasaray Spor Kulübü kurucularından olan Ali Sami Yen, ölümünün 66. yılında spor camiası tarafından anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kurucu başkanları için resmi internet sitesi üzerinden bir anma mesajı yayınladı... Yayınlanan mesajda;

"19'unda ilk futbol takımının kurucusu ve bir numaralı üyesi; adını tarihe yazdırdığı o günlerde “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” diyen; aynı yaşta Galatasaray'ın ilk maçında sağ bek oynayan; Moda-Kadıköy futbol karşılaşmasında ilk Türk hakem unvanını alan hep odur...

20'li yaşlarında tenis, avcılık, yelken, yüzme sporcusu...

24'ünde İstanbul Ligi Komite Başkanı...

25'inde Kalamış'taki Galatasaray Müzesi'nin kurucusu...

36'sında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Başkanı

37'sinde yine bir ilkin sahibi: Türk Milli Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü...

38'inde Paris Olimpiyatları Türk Kafilesi Başkanı...

40'ında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı...

45'inde soyadı kanunu ile Yen soyadını alan Ali Sami Bey...

Mecidiyeköy'deki stadımızın kapısındaki isimdir...

2011'de açılışı yapılan stadyumun girişine adı büyük harflerle yazılan bir efsane...

Yıllar birbirini kovalarken her yaştan, her kuşaktan taraftarın dilinde yankılanan; tribünde hep bir ağızdan çınlayan; Galatasaray deyince ilk akla gelen isim: Ali Sami Yen!

Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz ve her zaman ilkeleri ve kurucu değerleri doğrultusunda olduğumuz Ali Sami Yen'i 66. ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2017

ALİ SAMİ YEN KİMDİR?

Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886 tarihinde İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya geldi. Edebiyatçı Şemsettin Sami'nin ikinci olan Ali Sami Yen, eğitim gördüğü Galatasaray Lisesi'ndeki edebiyat dersinde, bir grup arkadaşıyla birlikte bir futbol kulübü oluşturmaya karar verdi.

1905 yılının Ekim ayında kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün bir numaralı kurucu üyesi olarak adını Türk sporunun efsaneleri arasına yazdıran Ali Sami Yen, 1906'da Galatasaray Lisesi'nden mezu noldu. 1910 yılında da Türkiye'nin ilk spor müzesi olan Galatasaray Müzesi'ni kurdu.

1924 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türk kafilesinin başkanlığını yapan Ali Sami Yen, Türkiye İdman Cemiyetleri Örgütü'nün de kurucusudur. 1926-1931 yılları arasında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin başkanlığını yaptı ve Galatasaray'ın kuruluşundan 1918 yılında kadar geçen 13 yıllık süreçte ve 1925'te de 1 yıl olmak üzere toplamda 14 yıl başkanlık görevini üstlendi.

Millî Takımın Romanya ile yaptığı ilk maçta, ilk teknik adam olarak takımın başında o vardı. Ali Sami Yen memuriyet hayatını bitirdikten sonra komisyonculuğa başlamıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in adı, takımın maçlarını oynadığı stada verilmiştir.

Ayrıca 2007 Aralık ayında inşasına başlanan ve içinde stad, spor salonu ve AVM olan komplekse de Ali Sami Yen Spor Kompleksi ismi verilmiştir. Ali Sami Yen 1951 yılında vefat etti. Galatasaray Beyoğlu Hasnun Galip Kulüp Merkezi' nden çıkan kortej, çelenkler eşliğinde taraftarlar ve ailesi ile birlikte Feriköy'e yürüdü ve Feriköy Mezarlığında toprağa verildi.

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Ali Sami Yen kimdir?