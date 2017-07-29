Antalyaspor Sebastian Giovinco transferi - Giovinco kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ofansif orta saha oyuncusu arayışında olan Antalyaspor'un Hatem Ben Arfa'nın ardından Sebastian Giovinco'yu da gündemine aldığı belirtildi.

İHA'nın servis ettiği haberde; Antalyaspor'un Fenerbahçe'nin de istediği Hatem Ben Arfa ile temaslarını sürdürdüğü ancak MLS ekiplerinden Toronto FC forması giyen Giovinco için de girişimlere başladığı belirtildi.

Haberde Antalyaspor yönetiminin ABD liginin 3 ay sonra tamamlanacak olmasının da avantajını kullanarak İtalyan yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği kaydedildi.

Juventus altyapısından yetişen ve 2,5 sene önce Toronto'nun yolunu tutan 30 yaşındaki Giovinco, Amerikan ekibiyle çıktığı 91 maçta 57 gol atıp 34 de asist yaptı.

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