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FUTBOL

Trabzonspor Burak Yılmaz transferinde son durum - Burak Yılmaz Trabzonspor'a gelecek mi?

Muharrem Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz transferine ilişkin yeni bir açıklama yaptı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:59:30 Güncelleme: 12:35:23

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadrolarına katmak istedikleri Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu cevap beklediklerini bildirdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla..." ifadesini kullandı.

Usta'nın bu açıklamaları, transferin henüz neticelenmediğinin habercisi oldu ve kafaları karıştırdı.

Dün, İstanbul'da düzenlenen 50. yıl etkinliğinde konuşan Muharrem Usta, "Burak Yılmaz yeniden Trabzonspor'da İnşallah bu iş 2 Ağustos'taki Trabzonspor şenliklerine yetişecek, Salı ya da Çarşamba günü, 2-3 gün içersinde görünen o ki hep beraber mutlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

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