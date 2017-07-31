Trabzonspor Burak Yılmaz transferinde son durum - Burak Yılmaz Trabzonspor'a gelecek mi?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadrolarına katmak istedikleri Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu cevap beklediklerini bildirdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla..." ifadesini kullandı.

— Muharrem Usta (@UstaMuharrem) July 31, 2017

Usta'nın bu açıklamaları, transferin henüz neticelenmediğinin habercisi oldu ve kafaları karıştırdı.

Dün, İstanbul'da düzenlenen 50. yıl etkinliğinde konuşan Muharrem Usta, "Burak Yılmaz yeniden Trabzonspor'da İnşallah bu iş 2 Ağustos'taki Trabzonspor şenliklerine yetişecek, Salı ya da Çarşamba günü, 2-3 gün içersinde görünen o ki hep beraber mutlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.