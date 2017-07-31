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Badou N'Diaye
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Galatasaray Badou N'Diaye transferinde son durum - Badou N'Diaye kimdir?

Galatasaray N'Diaye için teklif artırdı!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlıspor'un yıldızı Badou N'Diaye için teklif yeniledi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:09:18 Güncelleme: 14:16:22

Galatasaray, Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu N'Diaye için pazarlıklarda son aşamaya geldi.

NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, 5 milyon Euro'dan başladığı görüşmelerde 7 milyon Euro'ya kadar çıktı. Osmanlıspor'un bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanacağı ifade edildi.

Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda görmek istediği oyunculardan olan N'Diaye'nin de kulübü Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transferi konusunda anlayış beklediği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor ile 42 maça çıkan N'Diaye 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.

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