Abdullah Avcı: "İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında karşılaşacakları Belçika'nın Club Brugge takımını elemelerinin Türk futbolu ve turuncu-lacivertli kulüp için öneminin farkında olduklarını söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı'nın yanı sıra futbolcu Edin Visca katıldı.



Rakip Club Brugge'a saygı duyduklarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "İki ayaklı bir maçın ilkini geçen hafta oynadık. Saygı duyduğumuz, sistemi ve düzeni olan bir takım. Her sene Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynadılar. Rakibimiz, maçlara istekli girip, oyunun başında gol buluyor. İlk maçın analizini yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık. Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa'da eleme oynuyoruz. Yarınki maçın Türk futbolu ve kulübümüzün gelişimi adına önemini herkes biliyor. Biz de bunun farkındayız. Yarın maçın her anını, teknik, taktik, akıl, cesaret ve coşku olarak doğru yaşayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Yarınki müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Avcı, "Rakibin 24 yaş ortalamasında olmasını, bizden daha fazla hazırlık süreci geçirmelerini, bizden çok koşmalarını, maçın oyunda kalma süresini düşünerek planlı, moralli ve zihinsel olarak hazırlandık. Bunun karşılığını alıp, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak ve öncelikle Şampiyonlar Ligi, olmazsa UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek hedefimiz." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, ilk maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun yarın sahada olacağına değinerek, "Bu sene kadroda değişim oldu ama ilk maçtaki 11 futbolcunun 9'u geçen seneki kadrodandı. Sezon başı stoper konusunda sıkıntı yaşadık ama Attamah gibi teknik adamın elini rahatlatabilecek oyuncu ile devam edeceğiz. Da Costa henüz hazır değil. Emre'nin ayağı iyi duruyor. Aksilik olmazsa yarın oynayacak." şeklinde konuştu.



"KAZANMAK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Abdullah Avcı, kağıt üzerinde turu geçmek için avantajlı olduklarını dile getirerek, "Hiçbir takım, beraberliğe oynama gibi bir düşüncesi olamaz. Maçın içindeki hamleleri planladık. Maç 0-0 başlıyor. Bir duran top oyunu lehinize veya aleyhinize çevirebiliyor. Bireysel hataları yapmamak, en aza indirmek ve özellikle kazanmak istediğimiz bir maça çıkıyoruz. Öncelikle nasıl olursa olsun elemek istiyoruz. Bunun içinde kazanmak olursa daha da mutlu oluruz." şeklinde görüş belirtti.



Avcı, tecrübeli ve Avrupa arenasında oynamış futbolcu sayılarının fazlalığına dikkati çekerek, "Zihinsel olarak son derece iyiyiz. Deplasmanda 3-3'lük skorla döndük. Kazanamadık diye üzüldük ama performanstan memnunuz. İlk maçtaki oyunun üstüne koyup, sahada sonucu almak bizi mutlu edecek." değerlendirmesinde bulundu.



VISCA: "BU KULÜPTE HERKES BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYOR"

Turuncu-lacivertli ekibin Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca, bir üst tura çıkmayı çok istediklerini söyledi.



İlk maça oranla fiziksel olarak daha iyi olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Bu kulüpte herkes bir üst tura çıkmak istiyor. Tek hedefimiz bu. İdmanlarda takımın ne kadar istekli ve konsantre olduğunu gördüm. İlk maçta takımımız fiziksel olarak istediğimiz kapasitede değildi ama aradan 1 hafta geçti ve fiziksel olarak daha üst seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.



ilk maçtaki 3-3'lük skoru düşünmeden yarınki müsabakaya çıkmaları gerektiğini vurgulayan Visca, şöyle devam etti:



"İlk maçtan güzel bir sonuç aldık. Herkes bunun bir avantaj olduğunu söylüyor. Ne olursa olsun yarınki maça 0-0 gibi başlamamız lazım. Karşımızda Avrupa'da deneyimli bir Brugge takımı var. Rakibimizin tecrübeli ve iyi oyuncuları mevcut. İlk maça iyi başlayamadık, ikinci yarı çok daha iyiydik ama o bizim gerçek potansiyelimiz değildi. Yarın gösterecek daha çok potansiyelimiz var."



Yeni transfer Eljero Elia'nın ilk idmandan itibaren kalitesini gösterdiğini belirten Visca, "Geçen sezon benim adıma ve Cengiz Ünder adına çok güzel geçti. Onun başarısından dolayı transferi gerçekleşti. Transferinden dolayı en çok mutlu olan insan benim. Artık yeni partnerim Elia. O da ilk antrenmandan itibaren kalitesini gösterdi. Kendisi uluslararası seviyede birçok maça çıkmış bir oyuncu. Bence ikimizin ortaklığı takıma olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.



Visca'nın sözlerine ilave yapan Abdullah Avcı, "Tunay Torun ve Kerim Frei da var. Rekabetin olduğu bir ortam var. Geçen sezon sırtlarına çok yük binmişti. Biraz yükü hafifletmek ve rekabeti sağlamak için 4 oyuncu var. Onları da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

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