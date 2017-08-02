Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor

Avrupa kupalarında 43. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 yıldır Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine maç kaybetmiyor.

Kadıköy'de son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Avrupalı rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup edip, Celtic ve Krasnodar'la berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 10 maçta rakiplerine sadece 4 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada kalesini kapattı.

107 MAÇTA 54 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 107 maçta 54 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 107 maçta 54 galibiyetin yanı sıra, 22 kez berabere kaldı, 31 kez de yenildi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 158 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 117 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 25 15 7 3 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 7 5 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 TOPLAM 107 54 22 31

KOCAMAN'LA KADIKÖY'DE 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında seyircisi önünde oynadığı 11 maçta ise sadece 4 galibiyet alabildi.

Sarı-lacivertlilerin başında 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında Avrupa arenasına çıkan Kocaman, takımıyla bu kulvarda Kadıköy'deki ilk 5 maçta galibiyete hasret kaldı. Avrupa kupalarında iç sahada toplam 11 maçta 4 galibiyet elde edebilen Kocaman'ın Fenerbahçe'si, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Aykut Kocaman döneminde 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla iç sahada çıktığı son 4 maçı da kaybetmeyerek, 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Aykut Kocaman döneminde ön eleme turlarında Kadıköy'de oynadığı 4 maçı da galip bitiremedi. Kocamanlı Fenerbahçe, ön elemelerde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.