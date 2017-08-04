Romadan, Emre Mor'a 20 milyon Euro teklif

Adı Türk kulüpleri de dahil olmak üzere birçok takımla anılan Emre Mor için Roma'nın ilgisi günden güne büyüyor.

İtalyan ekibi, oyuncuya olan ilgisini açıkladıktan sonra Emre Mor'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Emre'yi renklerine bağlayabilmek adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Genç yıldız için ''Türk Messi'' ifadelerini kullanan gazete, oyuncuya övgü dolu sözlerde bulundu.

Daha önce Fiorentina'yla da adı geçen Emre Mor'a, Roma'nın dışında Napoli'nin de talip olduğu iddia edildi.

Roma daha önce Başakşehir'den Cengiz Ünder ve Brondby'den Rezan Çorlu'yu transfer ederek kadrosunu iki Türk oyuncuyla güçlendirmişti.



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