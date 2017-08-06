Beşiktaş - Konyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de iki sezondur zirveyi kimseye bırakmayan Beşiktaş ve geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, Samsun'da sezonun ilk resmi maçında karşı karşıya geliyor.



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BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Caner, Mitrovic, Necip, Mustafa, Orkan, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic

YEDEKLER: A.Aziz, Selim, Jonsson, Amir, Vedat, Musa, Imoh.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

BEŞİKTAŞ SEZONA KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir mücadele verecek Beşiktaş, Süper Kupa'yı alarak 2017-18 sezonuna moralli başlamayı hedefliyor.

Tarihinde ilk kez Süper Kupa finaline çıkan Atiker Konyaspor ise kupayı müzesine götürerek kulüp tarihinde bir ilke imza atmak istiyor.

GÜNEŞ, TAKIMIN SON DURUMUNU GÖRME FIRSATI BULACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla sezon öncesi takımının son durumunu görme fırsatı bulacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve kısa süreliğine Çin'e giden siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının bir bölümünü de İspanya'da gerçekleştirdi. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapan Beşiktaş, galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında en çok dikkati çeken konu savunmadaki sıkıntılar oldu. Siyah-beyazlı ekip, 5 hazırlık maçında toplam 13 gol yedi.

— HT Spor (@htspor) August 6, 2017

PEPE'NİN OYNAMASI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri de görev almaları halinde Beşiktaş formasıyla ilk resmi maça çıkma şansını yakalayacak.

Beşiktaş, sezon öncesi şu ana dek Pepe, Orkan Çınar, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens transferlerini gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada savunmanın göbeğinde Pepe'ye görev vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığını video ile duyurduğu Lens ise Amsterdam'dan özel bir uçakla Samsun'a geldi. Hollandalı futbolcu, maçı tribünde takip edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Sezon hazırlıklarının başında Gökhan Töre'nin uzun süreli sakatlığıyla transferde arayışa giren siyah-beyazlıların İspanya kampında ise Atınç Nukan'ın diz ön çapraz bağları koptu. Beşiktaş, son fireyi ise Gökhan Gönül'ün kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi nedeniyle ameliyat edilmesiyle verdi.

TALISCA'YA LİSANS ENGELİ

Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak oynayan Anderson Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle lisansı henüz çıkarılamadığı için bu karşılaşmada oynayamıyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon başında 1+1 yıllığına kiralık olarak transfer edilen ve opsiyonu uzatılan Talisca'nın, durumunun netleşmesinin ardından lisansı çıkarılacak.

— HT Spor (@htspor) August 6, 2017

TEKNİK DİREKTÖRLERİN AÇIKLAMALARI

Dün düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü de açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş sözlerine yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Sezona, Samsun gibi önemli bir şehirde kupa kazanarak başlamak istediklerini belirten Güneş, "İlk resmi maçımızı yeni bir stadyumda oynayacağız. Lige iyi futbolla başlanmasını diliyorum, bekliyorum. Tüm takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık karşılaşmalarında galip gelemediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti;

"Konyaspor'u ve Mustafa Akçay hocayı iyi biliyorum. Akçay, çok emek verdi. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolu aşk içinde seven, üretken olmak isteyen bir antrenör. Hem ona hem de takımına başarılar diliyorum. Bir oyun anlayışımız var. Aşağı yukarı aynı mahalleye sempatisi olan iki hocayız. Felsefemiz de birbirine benziyor."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Yabancı futbolcuların Türkiye'yi plaj gibi görmeleri canımı sıkıyor." dedi. İki takımında üstün mücadele göstereceğini ve Türkiye'ye iyi futbol borçlu olduklarını vurgulayan Akçay, "Aykut hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan kalan mirasın üstüne katmaya çalışıyoruz. Türk antrenörüne duyulacak güvenin karşılığı eksik olmayacaktır." diye konuştu.

Oyuncu odaklı planlar yapmanın takımlar için noksan bir fikir olduğunu kaybeden Akçay, "Bazı oyuncularımızın ayrılması eksiklik gibi gözükse bile onların yerini rahatça doldurabileceğimize inanıyorum. Yabancı oyuncuların burayı plaj gibi düşünmesi canımı sıkıyor. Range Rover'a binen adam, sahada da Range Rover olmalı." ifadelerini kullandı.

SAMSUN YENİ 19 MAYIS STADI



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