Soldado resmen Fenerbahçe'de - Fenerbahçe transfer haberleri - Soldado kimdir?

Fenerbahçe, Roberto Soldado'yu transfer ettiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbolcumuz Roberto Soldado’nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

ROBERTO SOLDADO KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 May 1985 (32 yaşında)

Doğduğu il: Valencia / İspanya

Boyu: 1,80 m

Uyruğu: İspanya

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Çift ayaklı

Güncel piyasa değeri: 8,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal

Tüm performans verileri: 406 maç / 159 gol / 51 asist

Soldado kimdir?

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