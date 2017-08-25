Dinamo Kiev Başkanı, Domagoj Vida'nın transferini açıkladı - Domagoj Vida kimdir?

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Maritimo'yu evidne 3-1 mağlup etti. Kulüp Başkanı Hryhoriy Surkis, karşılaşma sonunda Domagoj Vida'nın transferiyle ilgili konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre Surkis, "Bize en uygun transfer teklifini Beşiktaş yaptı. Vida da bana Beşiktaş'ın futbolunun kendisine uygun olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Domagoj Vida karşılaşma sonunda mavi-beyazlı taraftarlara veda etti. Karşılaşma sonunda tribünlere giderek taraftarlarla vedalaşan Hırvat stoper ayrıca Instagram hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Vida'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Sevgili Dinamo Kiev ailesi, sizinle birlikte çalışmak harika bir deneyimdi. Şimdi yeni bir şeyler denemem lazım. Sizler için en iyisini kalbimden diliyorum arkadaşlarım, sizi hiç unutmayacağım. Her şey için teşekkürler! Elveda..."

DOMAGOJ VIDA KİMDİR?

Tam adı: Domagoj Vida

Doğum tarihi: 29 Nisan 1989

Doğduğu yer: Osjiek / Hırvatistan

Yaş: 28

Boy: 1,84 m

Uyruğu: Hırvatistan

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 31.12.2017

Güncel piyasa değeri: 9 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: NK Osjiek, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev

Son sezon istatistikleri: 39 maç 4 gol 2 asist 5 sarı kart

Milli maç sayısı: 48 maç 1 gol

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