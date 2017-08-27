2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta karşılaşmasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, evinde Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk edecek. Oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarı da büyük heyecanla mücadeleyi bekliyor. Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Saat 21:45'te başlayacak olan maç beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Ankara ekibinde, hayatını kaybeden onursal başkan İlhan Cavcav'ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı Brezilyalı Bady ile Rumen futbolcu Matei kadro dışı bırakıldı, aynı zamanda tedavileri süren Aleksandar Scekic ve kaleci Taha Cengiz Demirtaş, bu akşam oynanacak mücadele forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFER JAİLTON OYNAYABİLECEK

Gençlerbirliği'nin Çin 2. Ligi'nden kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton Lourenco Da Silva'nın lisans sorunu çözüldü ve teknik direktör Ümit Özat'ın forma şansı vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.

Gençlerbirliği, Çin 2. Ligi'nden kadrosunda kattığı Jailton ile birlikte yabancı sayısını 14'e çıkarmış oldu. Yabancı futbolcularından 3'ünü gönderen ve 2'sini kadro dışı bırakan Ankara ekibi, 5 yabancı futbolcu transfer etmişti.

Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon devre arasında transfer ettiği Agon Mehmeti, Jonathan Ring ve Etien Velikonja'nın sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başkent ekibi ayrıca Rumen Cosmin Matei ve hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı son transferi Brezilyalı Bady'yi ise kadro dışı bıraktı.

Son olarak Jailton'u renklerine bağlayan Gençlerbirliği, sezon öncesi Elvis Manu, Petar Skuletic, Ousmane Ndiaye ve Dialo Guidileye'yi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE MORAL ARAYACAK

Perşembe günü oynanan Vardar karşılaşmasından yenik ayrılan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalamayan Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında moral arayacak. Süper Lig'de de ilk iki haftada Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

Milli Takım arasına galibiyetle girmek isteyen Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Jose Fernandao, Alper Potuk ve Van Persie bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni transferler Giuliano ve Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.

İKİ TAKIM 89. KEZ KARŞILAŞIYOR

Lig tarihinde günümüze kadar 88 kere karşılaşan iki köklü takım, bu akşamki mücadeleyle 89. kez karşılaşmış olacak. Şimdiye kadar oynanan 88 maçta 44 kere Fenerbahçe, 15 kere Gençlerbirliği sahadan galip ayrıldı. 29 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği kalesine şimdiye kadar 153 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar ise Fenerbahçe ağlarını 91 kere havalandırdı. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe 3-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 33 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 24'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.

İki takım arasında Ankara'da oynanan maçlarda da Fenerbahçe üstünlüğü bulunuyor. Başkent ekibinin evinde oynadığı 44 maçta Fenerbahçe 14, Gençlerbirliği 12 kere kazandı. Öte yandan 18 karşılaşma da beraberlikle sonlandı.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 53 golüne, Fenerbahçe 51 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMADA ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılığını ise Ekrem Kan ve Kerem Ersoy yapacak. Maçta Ali Şansalan da 4. hakem olarak görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, - Zeki Yavru, Sergey Politevich, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, - Marko Milinkovic, Kamal Issah, - Ahmet İlhan Özek, Abdul Khalili, Serdar Özkan, - Tokelo Rantie

Fenerbahçe: Volkan Demireli Isla, Neustader, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef De Souza, Dirar, Aatıf Chahechouhe, Valbuena, Roberto Soldado

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