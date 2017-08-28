Oğuzhan Özyakup Milli Takım'a davet edildi!

A Milli Takımın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için açıklanan kadroda yer bulamayan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup bugün milli takım kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı."

OLAY OLMUŞTU!

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile çok kritik maçlara çıkacak olan Milli Takım’da, cuma günü aday kadronun açıklanmasının ardından 1 numaralı gündem maddesi Oğuzhan

Özyakup’un davet edilmemesi olmuştu.

"LUCESCU BANA 'KAMPTA GÖRÜŞÜRÜZ' DEMİŞTİ"

Orta sahada Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi kendi kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan isimlerin çağırılıp Beşiktaşlı yıldızın kadroya alınmaması, başta Siyah-Beyazlı taraftarlar olmak üzere futbol kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun sert tepkisini çekmiş; hatta Ozzie, Kartal’ın Bursa’yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından “Lucescu bana ‘Kampta görüşürüz’ demişti. Aklıma başka şeyler geliyor” sözleriyle isyan etmişti. Eleştirilerin odak noktasında ise, Ay-Yıldızlı ekibin çiçeği burnunda teknik

TAYFUR HAVUTÇU NE DEMİŞTİ?

Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Hocamız Oğuzhan’ı beğeniyor. Kaliteli bir futbolcu olduğunu söylüyor. Zaten kendisiyle de görüştü. Oğuzhan’ın alınmaması kötü oyuncu olduğundan değil. Sadece yaptığımız analizler neticesinde 2 maçta farklı taktik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan’ı çağırmadık. Bundan sonraki süreçte Oğuzhan yine bizimle olacaktır.”

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