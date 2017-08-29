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Hatem Ben Arfa
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Ben Arfa, İstanbul'a geliyor - Fenerbahçe transfer haberleri - Ben Arfa kimdir?

Ben Arfa, İstanbul'a geliyor

PSG'li Ben Arfa'nın İstanbul'a geleceği açıklandı. Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor oyuncuyla ilgileniyor

29 Ağustos 2017 Salı, 15:57:03 Güncelleme: 16:59:43

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Hatem Ben Arfa'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Henrique, "Fenerbahçe, Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" diye konuştu.

Öte yandan Ben Arfa'nın Antalyaspor ile de görüşeceği öğrenildi. Futbolcu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor arasında seçim yapacak.

HATEM BEN ARFA KİMDİR?
Doğum tarihi: 7 Mart 1987
Doğum yeri: Clamart / Fransa
Yaş: 30
Boy: 1,78 m
Uyruk: Fransa  / Tunus
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Daha önce oynadığı takımlar: Nice, Newcastle, Hull City, Marsilya, Lyon

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YORUMLAR 12
  • Misafir 5 dakika önce
    Evet 4 yil oynar
  • Misafir 10 dakika önce
    samir nasri yi besiktas'ta gormek isterdim. umarim ben arga'da antalya'nin guzel gunesli plajlarini tercih eder
  • Misafir 14 dakika önce
    Ekmegine bak arkadaşim
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