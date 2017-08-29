Ben Arfa, İstanbul'a geliyor - Fenerbahçe transfer haberleri - Ben Arfa kimdir?

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Hatem Ben Arfa'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Henrique, "Fenerbahçe, Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" diye konuştu.

Öte yandan Ben Arfa'nın Antalyaspor ile de görüşeceği öğrenildi. Futbolcu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor arasında seçim yapacak.

HATEM BEN ARFA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1987

Doğum yeri: Clamart / Fransa

Yaş: 30

Boy: 1,78 m

Uyruk: Fransa / Tunus

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sol

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018

Daha önce oynadığı takımlar: Nice, Newcastle, Hull City, Marsilya, Lyon

— HT Spor (@HTSpor) August 29, 2017

Hatem Ben Arfa

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