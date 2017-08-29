Ben Arfa, İstanbul'a geliyor - Fenerbahçe transfer haberleri - Ben Arfa kimdir?

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Hatem Ben Arfa'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Henrique, "Fenerbahçe, Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" diye konuştu.
Öte yandan Ben Arfa'nın Antalyaspor ile de görüşeceği öğrenildi. Futbolcu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor arasında seçim yapacak.
HATEM BEN ARFA KİMDİR?
Doğum tarihi: 7 Mart 1987
Doğum yeri: Clamart / Fransa
Yaş: 30
Boy: 1,78 m
Uyruk: Fransa / Tunus
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Daha önce oynadığı takımlar: Nice, Newcastle, Hull City, Marsilya, Lyon
— HT Spor (@HTSpor) August 29, 2017
- Hatem Ben Arfa
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YORUMLAR 12
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Misafir 5 dakika önceEvet 4 yil oynar00
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Misafir 10 dakika öncesamir nasri yi besiktas'ta gormek isterdim. umarim ben arga'da antalya'nin guzel gunesli plajlarini tercih eder00
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Misafir 14 dakika önceEkmegine bak arkadaşim00