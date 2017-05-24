ÖNE ÇIKANLAR
Milena Rasic
VOLEYBOL

VakıfBank'ta Rasic'in sözleşmesi uzatıldı

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncusu Milena Rasic'in sözleşmesini uzattı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:29:27 Güncelleme: 16:31:19

VakıfBank Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki başarılı orta oyuncunun gelecek sezon da sarı-siyahlı formayı giyeceği bildirildi.

Voleybola 12 yaşında Sumadija AV Belgrad takımında başlayan ve ilk profesyonel sözleşmesini 2007 yılında Dinamo Pancevo ile imzalayan Rasic, 2010-2011 sezonunda Fransa'nın RC Cannes ekibine transfer oldu. Bu takımda forma giydiği 4 sezonda birçok kupa kazanan Milena Rasic, 2014-2015 sezonu öncesinde VakıfBank tarafından transfer edildi.

Sırbistan Mili Takımı ile de önemli başarılar kazanan 1,93 metre boyundaki Rasic, VakıfBank forması altında birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye ligi, Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu gördü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Günün transfer haberleri (24.05.2017)
FUTBOL

F.Bahçe'ye yıldız yağacak!
Arda Turan için bomba iddia!
FUTBOL

Çok gizli! İspanyollar duyurdu; Arda Turan...