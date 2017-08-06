Ziraat Bankası, Bartosz Kurek'i transfer etti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, transferde Polonyalı Bartosz Kurek ile kadrosunu güçlendirdi.



Ziraat Bankası Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Hüseyin Özuysal ile genel sportif direktör Barış Hamaz'ın hazır bulunduğu törende, 29 yaşındaki tecrübeli voleybolcu kendisini 1 yıllığına başkent ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Özuysal, Kurek'in kendini ispatlamış kaliteli bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın voleybol ekolü olan Polonya Milli Takımı'nın oyuncusu Kurek'i kadromuza kattığımız için son derece mutluyuz. Takımımıza büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.



Bartosz Kurek ise başkan ve menajerin kendisini çok sıcak bir şekilde karşıladığını belirterek, "Burada takımım ile önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki transferim hem kulübüme, hem de bana hayırlı olur." diye konuştu.

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