Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat’ın İstanbul, Üsküdar’daki evlerinde öldüren şüpheli Ahmed Barakat, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’da gözaltına alınmıştı. Katil zanlısının ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Barakat’ın tırnaklarından alınan saldırgana ait doku örneklerinden elde edilen DNA profilinin, gözaltındaki Ahmet Barakat’tan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmasının beklendiği öğrenildi.

KADIN DERNEĞİ KURACAKTI

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdüren polisin, Orouba Baraka’nın kardeşi Maen Barakat’ın da ifadesini aldı. Şüpheli Ahmad Barakat yakalanmadan önce ifade veren kardeş Barakat, 2016’da Türkiye’ye geldiğini ve tekstil işiyle uğraştığını belirterek “Ablam Orouba Barakat, Suriye’de yapılan katliamlarla ilgili yürüyüş ve gösterilere hep katıldı. Bu yüzden ailece tehdit ediliyorduk. Ablam Türkiye’de bulunan Suriyeli kadınlara eğitim vermek, şiddet ve zulme karşı onları korumak için ‘Sınır Tanımayan Kadınlar Derneği’ni kurmaya çalışıyordu” dedi.

Ahmed Bakarat

‘AĞZINI KAPAT SENİ ÖLDÜRECEĞİZ’

Ablasının Facebook üzerinden, Suriye rejimi ve DEAŞ aleyhine yazılar paylaştığını anlatan kardeş Barakat “Bu paylaşımlar üzerine 4-5 ay önce biri ablama telefon etti. Fas-Tunus karışımı Arapça lehçesiyle ‘Biz DEAŞ’lıyız sus yoksa seni öldüreceğiz’ diye tehdit ettiler. Ablam en son cinayetten 10 gün önce yine Facebook üzerinden ‘Ağzını kapat seni öldüreceğiz’ diye tehdit edildi” ifadelerini kullandı. Cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada, şüpheli Ahmed Barakat’ın bu tehditlerle bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tutulan şüpheli Ahmed Barakat’ın bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyor.