Suriyelilerin Türkiye ekonomisine etkisi araştırıldı

Türkiye’ye göç eden 3 milyonu aşkın Suriyelinin Türk ekonomisine yük olduğu, işsizliği artırdığı tartışmaları devam ederken, “Suriyelilerin Durumunun İyileştirilmesi Programı”nı yürüten merkezi İstanbul’da bulunan Ekonomistler Platformu, Suriyelilerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre Suriyeli yatırımcılar Türkiye’de 360 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Raporda tespitler şöyle:
- BU YIL 2 BİN ŞİRKET: Suriyeliler, son 6 yılda ekonomiye gözle görülür katkıda bulundular. 2016 yılında Suriyeli ortaklığıyla kurulan şirket sayısı bin 800’ü bulurken, 2017’nin ilk altı ayında bu sayı bine yakın. Bu yıl Suriyeliler tarafından kurulan işletmelerin sayısının 2 bini aşması öngörülüyor.
- 360 MİLYON DOLAR: Suriyeli yatırımcılar, Türkiye’de 360 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.
- OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ: Türkiye’de Suriyelilerin girişimcilik faaliyetleri, 2015 yılında olağanüstü artış gösterdi. 2014’te 90 milyon dolar, 2015’te 84 milyon dolar, 2016’da 80 milyon dolar, 2017’nin ilk altı ayında da 45 milyon dolar sermayeli şirket kuruldu.
- YÜZDE 14: 2011’den itibaren Suriyelilerin Türkiye’de kurduğu şirketlerin sermayesi, bu dönemdeki toplam yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 14’ünü oluşturuyor.
- 6 BİN 322 ŞİRKET: 2011-2017 yılları arasında Türkiye’de 6 bin 322 işletme Suriyeli ortaklığıyla kuruldu.
- 57 BİN DOLARDAN FAZLA: Türkiye’de Suriyeli ortaklığıyla kurulan bir firmanın ortalama yatırımı 57 bin dolardan fazla.
- YÜZDE 12.4: 2016 yılında çalışma izni bulunan Suriyelilerin sayısı 7 bin 53 idi. Suriyelilerin toplam yabancı işçideki payı yüzde 12.4.
‘İSTANBUL’A KATKI SAĞLADILAR’
Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre raporda, Suriyelilerle ilgili de şu değerlendirme yer aldı: “Böylesine büyük göç sonrasında Suriyelilerin kurdukları işletmeler, kendi vatandaşlarının iş bulmasına ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürmelerine destek oldu. Bu işletmeler, örneğin İstanbul ilçelerindeki ekonomik faaliyetlere gözle görülür katkı sağladı.”
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