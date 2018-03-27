Süt içmeniz için 10 önemli sebep!

Süt, içinde yüksek kaliteli protein ve birçok besleyici öğe içeren ve kolay ulaşılabilir bir besin kaynağımız. Çocukların zekâ ve fiziksel gelişimine pek çok katkısı olan süt, yetişkinlerde de günlük hayat kalitesinin artırılması ve sürdürülmesi için büyük önem taşıyor.

Ulusal Süt Konseyi, sayısız faydası olan sütün hem çocuklarda hem de yetişkinlerde düzenli olarak tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve kaynağı belli sağlıklı süt tüketilmesi çağrısı yapıyor. Ulusal Süt Konseyi Gıda uzmanlarına göre süt içmemiz için 10 önemli sebep var:

1- Süt, beyin için en önemli besin: Süt, beyin gelişiminde etkili olan iyot, demir, çinko, folik asit, B12, B6, E ve A vitaminlerinin tümünü içeriyor. Beynin sağlıklı çalışması için en önemli gıda aslında süt! Yaşamın ilk yıllarında büyük ölçüde tamamlanan beyin gelişimini en çok etkileyen anne sütünden sonra bebeğin bir yaşından itibaren tüketmeye başladığı inek sütü de içerdiği; çinko, iyot, B2, B6, B12 vitaminleri ve araşidonik asit, linoleik asit gibi esansiyel yağ asitleri içeriği ile beyin ve zeka gelişimine önemli katkı sağlıyor.

2- Kemik kaybını önlüyor: Süt Kemiklerin yapı taşı olan, kalsiyum açısından zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek besin. Bu nedenle sütün, her gün düzenli olarak tüketilmesi öneriliyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin sağlıklı kemik gelişimi için büyük önem taşıyor. Eğer düzenli olarak süt içmezseniz kemiklerdeki kalsiyum vücut tarafından kullanılmaya başlanıyor. Bu durum, kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan ve kemik kaybı olarak bilinen osteoporoza neden oluyor. Bu riski azaltmanın en kolay ve en doğru yolu da her yaşta düzenli olarak sağlıklı süt içmekten geçiyor.

3-Kalp hastalıkları riskini azaltıyor: Sütün içerisinde kan basıncını düşürebilen protein, kalsiyum, fosfor gibi vücut için önemli besin öğeleri bulunuyor. Süt, bu özelliği ile hipertansiyonu dengede tutarak olası kalp hastalıkları riskini de azaltıyor. Yani çocukluktan itibaren düzenli olarak süt tüketirseniz ilerleyen yaşlarda ortaya çıkma ihtimali olan kalp hastalıklarının da önüne geçmiş olursunuz.

4-Gribe karşı koruyucu kalkan: Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu kalkan oluşturuyor. İçeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütü eğer düzenli tüketirseniz; grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıkların önüne geçmeniz mümkün!

5-Sağlıklı uykunun anahtarı: Sütteki melatonin triptofan, B6, B12 vitamini içeren temel besin kaynakları ise uyku kalitesini artırıyor ve uykuyu düzenliyor. Kaliteli uykunun anahtarı olan sütü çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubunun mutlaka tüketmesi gerekiyor.

6-Mineral ve su kaybını önlüyor: Egzersiz sonrası en az 500 mililitre süt içmek kaybedilen mineralleri ve vücuttaki su kaybını geri kazanmak için oldukça önemli. Sütün içinde, süt proteini olarak bilinen Kazein yüzde 80 oranında ve peynir altı suyu olarak bilinen Whey yüzde 20 oranında bulunuyor. Bu proteinlerin sindirimi ve emilimi yavaş olduğundan kan aminoasit konsantrasyonu uzun süreli yükseliyor. Sporcular için en uygun içeceklerden birisi süt. Çünkü, sütte bulunan proteinler, kaslarda yakıt olarak kullanılan ve protein sentezinde görev alan aminoasitleri yüksek miktarda içererek, vücudun mineral ve su kaybının önüne geçiyor.

7-Kilo vermeye yardımcı: Yapılan araştırmalara göre; orta dereceli kalori kısıtlaması yapılan, az yağlı bir diyet uygulayan kişi günde 2 bardak süt tükettiğinde yağ yakımını artırıyor. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda, sütün içindeki kalsiyumun vücuttaki yağlanmayı azaltarak kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olduğu ortaya konmuş. Süt, içerdiği kaliteli protein ve lioneik asit gibi yağ molekülleri ile kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

8-Cildin yaşlanmasını önlüyor: Süt, cilt üzerinde nemlendirici etki yaparak cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engelliyor. Aynı zamanda sütün içindeki sıvı, cildin nem dengesini koruyor. Düzenli süt tüketimiyle sütün içinde bulunan proteinler, antioksidan özellikteki A vitamini ve çinko ile cilt sağlığınızı korumanız mümkün.

9-Bağırsak kanserine karşı koruyucu kalkan: 20 yıl boyunca 2000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma ortaya koydu ki günde 2-3 bardak süt içmek bağırsak sorunlarını hatta bağırsak kanserini önlüyor!

10-Uçuk gelişimini önlüyor: Beyaz mucize süt içindeki vitaminlerin de vücudumuza binlerce faydası var; D vitamini ile kemikleri koruyor. B12 vitamini sağlıklı kırmızı kan hücreleri ve sinir dokularını onarıyor ve size güçlü bir bellek kazandırıyor. A vitamini ile bağışıklık sistemini iyileştiriyor, cildi parlatıyor, Riboflavin yani B2 vitamini ile yiyecekleri enerjiye çeviriyor ve ağız çevresinde uçuk gelişimini önlüyor. Niacin ile de şeker ve yağ asitlerini metabolize ediyor.

Çiğ süte rağbet artıyor!