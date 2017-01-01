Özbek mantısı malzemeler

Özbek mantısı hamuru

500 gr un

3 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su

Özbek mantısı bal kabaklı harcı

200 gr bal kabağı

3 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı toz şeker

Biberiye

Zıra yada Kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Özbek mantısı patatesli harcı

3 adet patates

3 adet kuru soğan

50 gr kuyruk yağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Biberiye

Kırmızı toz biber

Kişniş

Zıra yada kimyon

Tuz

Özbek mantısı etli harcı

500 gr satırarası et

3 adet kuru soğan

50 gr kuyruk yağı

Kırmızı Toz Biber

Biberiye

Kişniş

Zıra yada kimyon

Tuz

Özbek mantısı sunumu

Sarımsaklı Yoğurt

1 adet kuru soğan

Kişniş

Maydanoz

Taze Reyhan

Özbek mantısı nasıl yapılır?

Karıştırma kabına un, yumurta sarısı, tuz ve aldığı kadar su ekleyip iyice yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirin. Balkabaklı Özbek Mantısı için; rendelenmiş balkabağı, piyazlık doğranmış soğanları, toz şeker, eritilmiş tereyağı, biberiye, zıra, tuz ile karıştırın. Patatesli Özbek Mantısı için; küp küp doğradığınız patatesleri, piyazlık doğranmış soğanları, küp doğranmış kuyruk yağı, sıvıyağ, biberiye, kırmızı tozbiber, kişniş, zıra, tuz ile karıştırın. Etli Özbek Mantısı için; satırarası doğradığınız etleri, piyazlık doğranmış soğanları, küp doğranmış kuyruk yağı, biberiye, kırmızı tozbiber, kişniş, zıra, tuz ile karıştırın.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane yardımıyla açın. Hamurdan 8x8 cm ölçülerinde kareler kesin. Karelerin ortasına tariflerini verdiğiniz harçlardan istediğinizi yerleştirin. Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin. Mantılarınıza tereyağı sürüp buhar tenceresinde yaklaşık 50 dakika pişirin. Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın. Mantıları bir servis tabağına alın. Balkabaklı mantınızın üzerine sarımsaklı yoğurt, patatesli ve etli mantınızın üzerini de piyazlık doğranmış soğan, kişniş, maydanoz ve reyhan ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.