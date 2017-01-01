Özbek mantısı malzemeler
Özbek mantısı hamuru
500 gr un
3 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar su
Özbek mantısı bal kabaklı harcı
200 gr bal kabağı
3 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı toz şeker
Biberiye
Zıra yada Kimyon
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Özbek mantısı patatesli harcı
3 adet patates
3 adet kuru soğan
50 gr kuyruk yağı
1 yemek kaşığı sıvıyağ
Biberiye
Kırmızı toz biber
Kişniş
Zıra yada kimyon
Tuz
Özbek mantısı etli harcı
500 gr satırarası et
3 adet kuru soğan
50 gr kuyruk yağı
Kırmızı Toz Biber
Biberiye
Kişniş
Zıra yada kimyon
Tuz
Özbek mantısı sunumu
Sarımsaklı Yoğurt
1 adet kuru soğan
Kişniş
Maydanoz
Taze Reyhan
Özbek mantısı nasıl yapılır?
Karıştırma kabına un, yumurta sarısı, tuz ve aldığı kadar su ekleyip iyice yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirin. Balkabaklı Özbek Mantısı için; rendelenmiş balkabağı, piyazlık doğranmış soğanları, toz şeker, eritilmiş tereyağı, biberiye, zıra, tuz ile karıştırın. Patatesli Özbek Mantısı için; küp küp doğradığınız patatesleri, piyazlık doğranmış soğanları, küp doğranmış kuyruk yağı, sıvıyağ, biberiye, kırmızı tozbiber, kişniş, zıra, tuz ile karıştırın. Etli Özbek Mantısı için; satırarası doğradığınız etleri, piyazlık doğranmış soğanları, küp doğranmış kuyruk yağı, biberiye, kırmızı tozbiber, kişniş, zıra, tuz ile karıştırın.
Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane yardımıyla açın. Hamurdan 8x8 cm ölçülerinde kareler kesin. Karelerin ortasına tariflerini verdiğiniz harçlardan istediğinizi yerleştirin. Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin. Mantılarınıza tereyağı sürüp buhar tenceresinde yaklaşık 50 dakika pişirin. Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın. Mantıları bir servis tabağına alın. Balkabaklı mantınızın üzerine sarımsaklı yoğurt, patatesli ve etli mantınızın üzerini de piyazlık doğranmış soğan, kişniş, maydanoz ve reyhan ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.