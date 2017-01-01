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Kıymalı rulo patates tarifi

Leziz mi leziz kıymalı rulo patates nasıl hazırlanır? İşte kıymalı rulo patates tarifi...

09 Mayıs 2017 Salı, 09:12:20 Güncelleme: 09:16:39

Kıymalı rulo patates malzemeler
4 adet haşlanmış patates
4 yumurta
2 yemek kaşığı un
Pulbiber
Karabiber
Kimyon
Tuz

Kıymalı rulo patates iç harcı
500 gr dana kıyma
3 adet sivribiber
2 adet kuru soğan
50 gr rendelenmiş kaşar peyniri
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon

Kıymalı rulo patates üzeri
100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Kıymalı rulo patates nasıl yapılır?
Haşladığınız patatesleri ezin ve üzerine un, yumurta, pulbiber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip kaşık yardımıyla ezerek karıştırın. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp patates harcını yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dk pişirin. İç harcı İçin; sıvıyağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla küp küp doğradığımız soğanları, yeşil biberleri, kıymayı, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon ekleyip kavurun. Fırından çıkardığınız patatesli hamurun üzerine kıymalı harcı yayın ve kaşar peynirini serpin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan rendelenmiş kaşarı serpin ve tekrar fırına verin. Dilimleyip servis edebilirsiniz. 

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