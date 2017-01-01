Kıymalı rulo patates malzemeler

4 adet haşlanmış patates

4 yumurta

2 yemek kaşığı un

Pulbiber

Karabiber

Kimyon

Tuz

Kıymalı rulo patates iç harcı

500 gr dana kıyma

3 adet sivribiber

2 adet kuru soğan

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kıymalı rulo patates üzeri

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Kıymalı rulo patates nasıl yapılır?

Haşladığınız patatesleri ezin ve üzerine un, yumurta, pulbiber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip kaşık yardımıyla ezerek karıştırın. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp patates harcını yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dk pişirin. İç harcı İçin; sıvıyağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla küp küp doğradığımız soğanları, yeşil biberleri, kıymayı, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon ekleyip kavurun. Fırından çıkardığınız patatesli hamurun üzerine kıymalı harcı yayın ve kaşar peynirini serpin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan rendelenmiş kaşarı serpin ve tekrar fırına verin. Dilimleyip servis edebilirsiniz.