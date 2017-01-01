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İpli poğaça tarifi

Ağızda dağılan ipli poğaça nasıl yapılır? İşte ipli poğaça tarifi...

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:14:25 Güncelleme: 09:18:25

İPLİ POĞAÇA MALZEMELER

İpli poğaça hamuru
2,5 su bardağı süt
1 paket yaş maya
2 yemek kaşığı toz şeker
1 yumurta akı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 su bardağı sıvıyağ
Aldığı kadar un


İpli poğaça iç harcı
3 adet haşlanmış patates
1 adet kuru soğan
Tuz
Karabiber
Kekik

Üzeri için
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı sıvı yağ

İpli poğaça nasıl yapılır?
Karıştırma kabında ılık süt ve yaş mayayı karıştırıp 10-15 dakika bekletin. Toz şeker, yoğurt, yumurta akı, sıvı yağ, aldığı kadar un ekleyip iyice yoğurun.

Harcı için; sıvıyağ ısıtıp soğanları kavurun. İyice ufaladığınız patatesleri, tuz, karabiber ve kekik ilave edip iyice karıştırın.

Dinlenen hamurunuz ile patatesli Harcı karışıtırıp birlikte yoğurun. Hamurunuzdan limon büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlarlayın. İp kullanarak dört sefer altlı üstlü dolayıp bağlama kısmını alta getirip sadece fiyonk yapın. Tepsi mayası için 30 dereceye fırını ayarlayıp 20 dakika fırına verdikten sonra yumurta sürüp 180 derecede pişirin. Piştikten sonra ipleri makasla çıtlatıp çıkartın. Afiyet olsun.

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