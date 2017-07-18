Mini pizza malzemeleri

Mini pizza hamuru için;

3 su bardağı un

Bir tatlı kaşığı silme kuru maya

1 buçuk su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 çay kaşığı tuz

Mini pizza sosu için;

3 yemek kaşığı domates salçası

Arzuya göre pul biber

2 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir çay kaşığı kekik

Mini pizza üzeri için;

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Domates

Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Yarım su bardağı doğranmış yeşil zeytin

Arzuya göre sucuk, pastırma, mısır, yeşil biber gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz.

Mini pizza nasıl yapılır?

Pizza hamurunu hazırlamak için ılık süt, kuru maya ve toz şekeri küçük bir kapta karıştırdıktan sonra mayanın etki sağlaması için 10 dakika kadar bekletin. Elenmiş un ve tuzu derin bir kaba aldıktan sonra orta kısmını açın. Zeytinyağı ve sıvı maya karışımını da kattıktan sonra tüm malzemeyi orta kısımdan kenarlara doğru karıştırmaya başlayın.

İyice karıştırılan hamuru beze haline getirdikten sonra yarım saat kadar dinlendirin. Bu arada domates salçası ve acı sosu ılık suyla karıştırıp kıvamını açın. Zeytinyağı ve kekik ilavesiyle karıştırın ve pizza sosunu elde edin. İyice şişip mayalanan pizza hamurunu küçük bezelere ayırın. Hafif bir şekilde unlanmış mutfak tezgahı üzerinde elinizle büyütüp küçük yuvarlaklar şeklinde açtıktan sonra fırın tepsilerine aralıklı olarak yerleştirin.

Hazırladığınız pratik domates sosunu küçük bir kaşık yardımıyla hamurların üzerine sürüp kenarlara doğru yayın. Sırasıyla rendelenmiş kaşar peyniri, incecik dilimlenmiş domates ve dilimlenmiş zeytinleri pizzaların üzerine eşit olarak dağıtın. İlaveten eklediğiniz malzemeleri de dizin. Pizzayı önceden ısıtılmış 220 derece fırında, yaklaşık 15 dakika peynirler eriyene kadar pişirin. Afiyet olsun!