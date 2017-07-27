Tavuklu tantuni malzemeleri

400 gram tavuk göğsü

200 gram mantar

4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabbier

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Sıvıyağ

Lavaş ekmeği

Tavuklu tantuni nasıl yapılır?

Kemiksiz tavuk göğsünü ve kabuklarından ayrılmış domatesleri minik minik doğrayın. Mantarları ve biberleri de ince ince doğrayın. Geniş bir tavaya biraz sıvıyağ dökün. Doğranan tavukları tavada soteleyin. Tavukların rengi değiştikten sonra üzerine mantarları ekleyin. Mantarlar suyunu bırakıp, çektikten sonra üzerine biberleri alın. Birkaç dakika biberleri kavurduktan sonra domatesi ilave edin.

Ardından domates salçasını da ekleyin. Tuzu, karabiberi, pul biberi ve kekiği dökün. Tavuklu sote piştikten sonra ocağın altını kapatın. Lavaşları tezgaha serin. Hazırladığımız tavuklu harçtan lavaş ekmeklere paylaştırın. Daha sonra lavaşları rulo şeklinde sararak hazır hale getirin. Afiyet olsun.