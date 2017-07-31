ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Barbunya piyazı
TARİFLER

Barbunya piyazı nasıl yapılır? İşte barbunya piyazı tarifi ve malzemeleri

Hafif ve leziz barbunya piyazı nasıl yapılır? İşte barbunya piyazı tarifi ve malzemeleri...

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:10:24 Güncelleme: 12:20:58

Barbunya piyazı malzemeler

1 su bardağı barbunya 
2 orta boy yeşil biber 
1 orta boy kırmızı biber 
2 orta boy domates
1 orta boy soğan 
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı limon suyu 
1 yemek kaşığı zeytinyağı 
1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Barbunya piyazı nasıl yapılır?

Barbunyayı bir gece önceden suda bekletin. Sonrasında süzün, haşlayın ve soğumaya bırakın. Biber, soğan, domates ve maydanozu ince ince doğrayın. Bu malzemeleri, soğuyan barbunyaya ekleyerek karıştırın. Ardından nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağını da ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER