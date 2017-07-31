Barbunya piyazı malzemeler

1 su bardağı barbunya

2 orta boy yeşil biber

1 orta boy kırmızı biber

2 orta boy domates

1 orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Barbunya piyazı nasıl yapılır?

Barbunyayı bir gece önceden suda bekletin. Sonrasında süzün, haşlayın ve soğumaya bırakın. Biber, soğan, domates ve maydanozu ince ince doğrayın. Bu malzemeleri, soğuyan barbunyaya ekleyerek karıştırın. Ardından nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağını da ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.