Glutensiz browni malzemeler

225 gram bitter çikolata

150 gram hindistan cevizi şekeri (daha şekerli isterseniz 200 gram koyabilirsiniz)

70 gram hindistan cevizi yağı

3 yumurta

Vanilya

70 gram glutensiz un veya badem unu

1 yemek kaşığı saf kakao

Yarım çay kaşığı karbonat

Glutensiz browni nasıl yapılır?

Çikolatayı benmari usulü eritin, şeker ve yağı ekleyin. Ateşten alarak tek tek yumurtaları ekleyin. Son olarak kakao, karbonat ve unu karışıma yedirin. Karışımı 20 santimetrelik bir kalıba aktarın ve 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!