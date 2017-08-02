Glutensiz browni malzemeler
225 gram bitter çikolata
150 gram hindistan cevizi şekeri (daha şekerli isterseniz 200 gram koyabilirsiniz)
70 gram hindistan cevizi yağı
3 yumurta
Vanilya
70 gram glutensiz un veya badem unu
1 yemek kaşığı saf kakao
Yarım çay kaşığı karbonat
Glutensiz browni nasıl yapılır?
Çikolatayı benmari usulü eritin, şeker ve yağı ekleyin. Ateşten alarak tek tek yumurtaları ekleyin. Son olarak kakao, karbonat ve unu karışıma yedirin. Karışımı 20 santimetrelik bir kalıba aktarın ve 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!
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