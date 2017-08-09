Haşhaşlı limonlu kek malzemeler

120 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 adet yumurta

1 bardaktan biraz az şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı toz badem

1 adet limon

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Üzeri için;

4 yemek kaşığı şeker

1 adet limonun suyu

Haşhaşlı limonlu kek nası yapılır?

Tereyağı ve şekeri derin bir kapta mikserle iyice çırpın. Çırpma işlemini yumurtaları birer birer ekleyerek devam ettirin. Limonun kabuklarını ince rende ile rendeleyin, suyunu sıkın. Rendelenmiş limon kabuklarını, limon suyunu, toz bademi, sütü ve haşhaş tohumlarını karışıma ekleyin. Son olarak un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve güzelce karıştırın.

Yağlayıp un serptiğiniz kalıba hamurunuzu yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin ve kekinizi ılımaya bırakın.

Üzeri için; şekeri ve limon suyunu küçük bir tencereye alın. Şekerler eriyince ocağı kapatıp, soğumaya bırakın. Biraz dinlenmiş kekinizin üzerine kürdan ile delikler açın ve kekin üzerine limonlu sosu gezdirin. Limonlu kekiniz birkaç saat sonra tüketilmeye hazır! Afiyet olsun...