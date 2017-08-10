İsveç köftesi malzemeler

Yarım kilo az yağlı dana kıyma

2 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı yenibahar

Köfteleri kızartmak için:

1 çay bardağı zeytinyağı

İsveç köftesi sosu:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

250 ml. sıcak et suyu

2 yemek kaşığı krema

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı

Yarım çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı karabiber

İsveç köftesi nasıl yapılır?

Bayat ekmeğin içini küçük parçalara ayırıp sütle ıslatın. Kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin. Köfteleri hazırlamak için kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan ve sarımsak, sütte bekletilmiş bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp köftelere şekil verin. Daha sonra yuvarlanmış köfteleri buzdolabında en az yarım saat bekletin.

Köfteleri kızartmak için zeytinyağını tavada kızdırın. Dolaptan çıkardığınız İsveç köftelerini kızgın yağda tavayı sallayarak kızartın.



Kızarttığınız köftelerin yağlarını süzerek servis tabağına alın. Kızartma yağını da dökmeyip sos için saklayın. Sos tavasına tereyağı koyun ve eriyene kadar bekleyin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kadar kavurun. Sıcak et suyunu azar azar ilave ettikten sonra mısır nişastasını katın. Bu sırada sosun topaklanmamasına dikkat edin.

Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve son olarak krema kattığınız sosu kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra kızarmış köfteleri ekleyin. Köfteyle sos iç içe geçince tavanın altını kapayın. İsveç köfteleriniz hazır! Afiyet olsun.