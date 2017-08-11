Un kurabiyesi malzemeleri

2 buçuk su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

Servisi için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Ayçiçek yağını cam kaba alın. Pudra şekerini ekleyin ve elinizle karıştırarak yağ ile pudra şekerinin erimesini sağlayın. Ardından un ve kabartma tozunu ilave edin. Hamuru toparlanana kadar elinizle yoğurun. Kurabiye hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin. Fırın tepsinizi yağlı kağıt ile kaplayın. Hazırladığınız kurabiyeleri, aralıklı olarak dizin. Üzerleri hafif kızarıp renk alana kadar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Soğuttuktan sonra pudra şekeri eleyerek servis edin. Afiyet olsun.