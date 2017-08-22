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Meyveli yoğurtlu dondurma
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Meyveli yoğurtlu dondurma nasıl yapılır? Meyveli yoğurtlu dondurma tarifi ve malzemeleri

Sıcak havaları serinleten tatlı meyveli yoğurtlu dondurma nasıl yapılır? İşte meyveli yoğurtlu dondurma tarifi ve malzemeleri...

22 Ağustos 2017 Salı, 16:02:30 Güncelleme: 16:06:40

Meyveli yoğurtlu dondurma malzemeler

250 gram süzme yoğurt
10 adet çilek
1 adet muz
Yarım çay bardağı pudra şekeri

Süslemek için;

Arzuya göre yarım bardak bitter çikolata parçacıkları
Doğranmış meyveler

Meyveli yoğurtlu dondurma nasıl yapılır?

Muz ve çilekleri püre haline getirin. Diğer yandan pudra şekeri ve yoğurdu mikser yardımıyla çırpın. Minik kaselere birer kaşık yoğurt koyun. Üzerine bir kaşık meyve püresi ekleyin. Sonra aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Son olarak üzerine çikolata ve meyve parçacıkları serpiştirip buzlukta dondurun. Tüketmeden 10 dakika önce buzluktan çıkararak hafif yumuşamalarını bekleyin. Afiyet olsun. 

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