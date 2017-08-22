Meyveli yoğurtlu dondurma malzemeler
250 gram süzme yoğurt
10 adet çilek
1 adet muz
Yarım çay bardağı pudra şekeri
Süslemek için;
Arzuya göre yarım bardak bitter çikolata parçacıkları
Doğranmış meyveler
Meyveli yoğurtlu dondurma nasıl yapılır?
Muz ve çilekleri püre haline getirin. Diğer yandan pudra şekeri ve yoğurdu mikser yardımıyla çırpın. Minik kaselere birer kaşık yoğurt koyun. Üzerine bir kaşık meyve püresi ekleyin. Sonra aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Son olarak üzerine çikolata ve meyve parçacıkları serpiştirip buzlukta dondurun. Tüketmeden 10 dakika önce buzluktan çıkararak hafif yumuşamalarını bekleyin. Afiyet olsun.
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