Meyveli yoğurtlu dondurma malzemeler

250 gram süzme yoğurt

10 adet çilek

1 adet muz

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Süslemek için;

Arzuya göre yarım bardak bitter çikolata parçacıkları

Doğranmış meyveler

Meyveli yoğurtlu dondurma nasıl yapılır?

Muz ve çilekleri püre haline getirin. Diğer yandan pudra şekeri ve yoğurdu mikser yardımıyla çırpın. Minik kaselere birer kaşık yoğurt koyun. Üzerine bir kaşık meyve püresi ekleyin. Sonra aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Son olarak üzerine çikolata ve meyve parçacıkları serpiştirip buzlukta dondurun. Tüketmeden 10 dakika önce buzluktan çıkararak hafif yumuşamalarını bekleyin. Afiyet olsun.