Pişmeyen cheesecake malzemeler

Tabanı için;

200 gram yulaflı bisküvi

70 gram tereyağı

Kreması için;

400 gram labne peyniri

300 gram sıvı krema

150 gram pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 bardak frambuaz

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Servisi için;

2 bardak frambuaz ve böğürtlen

Pişmeyen cheesecake nasıl yapılır?

Yulaflı bisküvileri ve oda sıcaklığında eriyen tereyağını mutfak robotu yardımıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. Cheesecake tabanı olarak kullanacağınız bisküvi karışımını, kelepçeli bir tart kalıbına yayın. Üzerini iyice düzleştirin.

Yumurta sarısı ve pudra şekerini ayrı bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Rendelenmiş limon kabukları ve limon suyunu ekledikten sonra karıştırma işlemini devam ettirin. Labne peyniri ve sıvı kremayı da karışıma ilave ederek iyice karıştırın. Kremaya frambuazları ekleyin. Kelepçeli kek kalıbı tabanındaki bisküvi katı üzerine hazırladığınız kremayı eşit oranda yayın. Streç film ile pişmeyen cheesecake'in üzerini sarın. Ardından da dolapta 6 saat kadar bekletin. İyice soğuyan cheesecake'iniz hazır! Afiyet olsun...