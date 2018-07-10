Haberturk.com'dan Erdem AKTÜRK'ün haberine göre; Bankaların konut kredi faiz oranlarını 0’98’den tekrar yüzde 1’in üstüne çekmesi üzerine bu kez markalı konut üreticileri kendi ellerini taşın altına koydu. Kendi finansman imkanları ile tüketiciye yüzde 1’in altında kredi ve yüzde 20’ye varan indirimle konut satışını sürdüren konut sektörü, benzer hamleleri hem bankalardan hem de devletten bekliyor.







TEKNİK YAPI

Kurban Bayramı'na kadar faiz 0.98

Teknik Yapı, artan konut ve bireysel faiz oranlarını Kurban Bayramına kadar aylık yüzde 0.98'e sabitledi. İstanbul ve Denizli’deki Teknik Yapı projelerindeki sınırlı sayıdaki daireler, sabit fiyat garantisi ve uygun kampanya şartlarıyla Kurban bayramına kadar satılmaya devam edecek. “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyası, Teknik Yapı’nın İstanbul ve Denizli’de tamamlanmış ve inşaatı devam eden tüm projeleri için geçerli olacak. Yüzde 0.98 faiz, yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat imkanı, sınırlı sayıdaki 1+1 tipinden 5+1 tipine kadar her daire için geçerli olacak. Yüzde 0.98 faizi, sadece Teknik Yapı ile özel anlaşma yapan bankalarda kullandırılacak.



SUR YAPI

Taksitler 1.500 TL'den başlıyor

İstanbul, Antalya ve Bursa gibi birçok ilde şantiyeleri bulunan Sur Yapı yüzde 20 indirim kampanyasına 12 projesiyle destek veriyor. Sur Yapı İstanbul’un 10 ilçesinde bulunan Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Şehir Konakları ile Bursa Nilüfer’deki Marka Rezidans projeleriyle kampanyada yer alıyor. Sur Yapı bu projelerinde peşin ve 0.98 faizli konut kredili satışlarda mevcut liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uyguluyor. Sur Yapı kampanyasında genel kampanya imkanlarına ilave olarak seçenekler sunuluyor. Buna göre yüzde 5 peşinat ödemesi ve vade farksız Sur Yapı bünyesinde gerçekleştirilecek ara ödemeler sonrasında kalan bakiye 0.98 vade oranı ile 120 ay banka kredili olarak ödenebiliyor. Taksitler bin 500 TL’den başlıyor.





BABACAN HOLDİNG

Kampanyayı 1 ay daha uzattı

Babacan Holding, geçtiğimiz ay sona eren kampanyayı kendi bünyesinde temmuz ayı sonuna kadar uzattı. Satışı devam eden Babacan Premium, Babacan Port Royal ve Babacan Palace projeleriyle kampanyaya destek veren şirket, yüzde 20 indirim, yüzde 0.98 faiz oranı sunmayı sürdürecek. Kampanya kapsamında yatırımcılar, Babacan Premium Projesi’nden 319 bin TL'ye, Babacan Port Royal projesinden de 341 bin TL 'ye ev sahibi olabiliyor. Beylikdüzü'nde yer alan Babacan Premium'da bin 10 konut bulunuyor. Projede ilk teslimler Ağustos 2018'de başlıyor. Toplam 814 konutun yer aldığı Babacan Port Royal, Küçükçekmece'de konumlanıyor. Projede ilk Teslimler Eylül 2019’da planlanıyor. Şirketin Beylikdüzü'ndeki bir diğer projesi Babacan Palace'ta ise teslimler başladı. Projede 248 adet konut yer alıyor.





İHLAS YAPI

Şimdi al yarısını 2020'de öde

İhlas Yapı’nın en yeni projeleri Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4’de yaz fırsatları başladı. Firma, bu döneme özel peşin alımlarla yüzde 20 indirimin yanı sıra bankasız vade farksız ve teslimde ödeme modelleriyle konut alımını kolaylaştırıyor. Daire bedelinin yarısı 2020’ye ötelenirken, yüzde 10 peşinattan sonra kalanı bankasız ve vade farksız 30 ay taksit yapılıyor. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 fiyat avantajı da konut alıcılarına sunuluyor. Marmara Evleri 4, Bizim Evler ve Bizim Evler Güzelce projelerinde yılın her günü açık olan satış ofislerindeki örnek daireler gezilip görülebiliyor.





LENS YAPI

72 ayda faizi sıfıra çekti

Lens Yapı Grup, 979 daire ve 44 adet ticari alandan oluşan yeni projesi Ataşehir Modern'de ön talep dönemini başlattı. Yüzde 10 KDV indirimine ek, yüzde 5 peşinat, banka ve kefil olmadan 72 ay sıfır faiz kampanyasıyla KDV dahil 6 bin 400 TL’den başlayan metrekare fiyatlarıyla Ataşehir Modern’den ev sahibi olmak mümkün. Projede, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere tasarlanan dairelerin brüt metrekareleri, daire tiplerine göre 78 ve bin 107 metrekare arasında değişiyor. Ataşehir Modern, 250 bin metrekarelik bir inşaat alanında yapılıyor. Projede, 43 katlı Flex Kule, 35 katlı Balance Kule ve 25 katlı Grand Kule bulunuyor.



ROYA YAPI

Dairelerin kapısı 285 bin TL'den açılıyor



TAGO Mimarlık, ARED Yapı ve DRS Yapı’nın birleşiminden oluşan Roya Yapı'nın İstanbul Finans Merkezi’nde hayata geçirdiği Roya Nova’daki tüm dairelerde yüzde 20 indirim, 4 banka garantörlüğünde uygun ödeme koşulları uygulanıyor. Roya Nova projesi 1+0, 1+1 ve 2+1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşuyor. Projede 1+0 daireler 285 bin TL, 1+1 daireler 400 bin TL, 2+1 daireler 637 bin TL’den alıcıyla buluşuyor. Roya Nova’da aidatların metrekaresi 2.5 TL olarak hesaplanıyor. Projenin 2019 yılında teslim edilmesi planlanıyor.