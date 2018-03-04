Casus yazılımlı ihanet davasına konu olay, 2015’te Aydın Söke’de yaşandı. Aldatıldığından kuşkulanan öğretmen koca, hemşire karısının telefonuna casus yazılım yükledi. Bu yazılım sayesinde ortam dinleme cihazına dönüşen telefon üzerinden kadının tüm konuşmaları kaydetti. Bu kayıtlar arasında, kadının işyerinde bir arkadaşıyla yaşadığı cinsel birlikteliğe ilişkin sesler de yer aldı. Kayıtları dosyasına ekleyen koca, boşanma davası açtı. Kadın da şiddet gördüğünü ve evden kovulduğunu savunarak karşı boşanma davası açtı.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre dava, Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (aile mahkemesi sıfatıyla) görüldü. Koca “Eşim beni aldattı. Boşanmayı, uygun bir miktar tazminata mahkûm edilmesini ve çocuğun velayetinin de bana verilmesini istiyorum” dedi. Davalı kadın ise davanın reddini talep etti: “Fiziki şiddet uyguladı, evden kovdu, hakaret etti. Ayrıca evlilik yükümlülüklerini yerini getirmiyordu. Benim boşanma talebim kabul edilsin, tazminata da hükmedilsin.”
MAHKEME: ZİNA SABİT
İki tarafın da boşanma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, ‘zina’ eyleminin kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, hemşire eşi 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Hemşire olan kadının gece vardiyasına kaldığına dikkat çeken mahkeme, ilkokul çağındaki çocuğun velayetini de öğretmen babaya verdi. ‘Ses kaydının delil olup olmayacağının uyuşmazlık konusu’ olduğuna vurgu yapan yerel mahkeme, karar gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp aile yaşamı alanıdır. Sadakatten kuşkulanan kocanın eşinin telefonuna program yerleştirerek aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez.”
‘DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE İSPATLIYOR’
Kadın, “Deliller hukuka aykırı” diyerek temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise talebi reddetti. Mahkeme kararını onayan daire kararında, “Casus programla ele geçirilen kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlenmesinde dikkate alınmaz ise de tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflarla birlikte zina eyleminin ispatlanmış olduğu...” denildi.
‘KISA SÜREDE YÜKLENEBİLİR’
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, casus yazılıma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu tür yazılımlar internetten kolayca edinilebiliyor. Sonra sadece hedef cihazı kısa süreliğine elinize almanız yeterli. Programı kısa sürede hedef cihaza yükleyebiliyorsunuz. Gönderilen bir link vasıtasıyla programları yüklemek de son derece mümkün.”
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