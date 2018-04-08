THY’nin eski eğitim müdürü kalbine yenildi

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY’de mesleğe kabin görevlisi olarak 1993 yılında başlayan Berna Tanyolaç şirkette kabin amirliği ve 2007-2012 yılları arasında da Kabin Eğitim Müdürlüğü yapmıştı.

Aynı zamanda uzun bir süre Havayolları Kabin Memurları Derneği(TASSA) başkanlığı da yapan Tanyolaç 6 yıl önce THY’den emekliye ayrılmıştı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde pazartesi günü kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek olan Berna Tanyolaç Keşan’da organik gıda yetiştiriciliği üzerine kurulu aile şirketinin işleriyle ilgileniyordu.