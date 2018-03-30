Tokat'ta yağmurlu havada otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre; Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki Serkan Yanar idaresindeki 60 BG 288 plakalı otomobil hava limanı kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Sabah 06.00 saatlerinde meydana gelen kazayı bölgede salyangoz toplayanlar ihbar etti.

30 METRE İLERDE BULUNDU

Olay yerine sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri Tokat Kredi Yurtlar Kurumu'nda Gıda teknikeri olarak çalışan 26 yaşındaki Elif Değirmenci'nin cansız bedenini kaza mahallinden yaklaşık 30 metre ilerde kavşağın kenarında, araç sürücüsü Serkan Yanar'ın cansız bedenini ise kaza yapan aracın yanında buldu.

Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazada hurdaya dönen aracın motorunun yaklaşık 5 metre ileriye savrulduğu görüldü. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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