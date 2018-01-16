Oyuncu Tolga Pancaroğlu'nun son günlerde adı sıkça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sunucu Eda Pera Küçük, eski sevgilisi Tolga Pancaroğlu’nun, şiddet uygulamanın yanı sıra gizli çekilmiş videolarla şantaj yaptığını da öne sürdü. Peki, Tolga Pancaroğlu kimdir? İşte Tolga Pancaroğlu hakkında merak edilenler...

TOLGA PANCAROĞLU KİMDİR?

Tolga Pancaroğlu, 1991 yılında İstanbulda dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Koservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2010 yılında Behzat Ç. dizisinde rol alarak attı. 2015 yılında TRT 1'de yayın hayatına başlayan Baba Candır dizisinde Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Pancaroğlu bu dizide "Ego" lakaplı doktor olan Egemen karakterine hayat vermiştir.

Tolga Pancaroğlu

Eda Pera Küçük

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