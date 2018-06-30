Yeşilçam’ın Sultan’ı, dünyanın en çok başrol oynayan aktrisi Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu resmen bıraktığını açıkladı.
OYUNCULUĞA 15 YAŞINDA BAŞLADI
Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan sanatçı, “Artık iyi senaryolar gelmiyor. Oyunculuğu bıraktım. Böyle bir karar aldım” diyerek 58 yıllık oyunculuk kariyerine nokta koydu. Türkan Şoray, 1960 yılında, 15 yaşındayken ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile başladığı oyunculuk kariyerindeki 222 başrolle, bu alanda dünya rekoru sahibi.
TESCİLLİ EN İYİ KADIN OYUNCU
Son olarak ‘Uzaklarda Arama’ isimli film ile ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam’ adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye’deki film festivallerinden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de aynı ödüle layık görülmüştü.
REKORTMEN SULTAN
- Sultan’ım, yaş gününüz kutlu olsun. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara...
- Çok teşekkür ederim. Hep beraber inşalllah.
- Epey zamandır görüşemiyoruz. Özledim sizi.
-Ya evet. Ben de. Artık zor görüşürüz (Gülüyor) - Neden, hayırdır Sultan’ım?
- Oyunculuğu bıraktım.
- Daha neler...
- Cidden bıraktım.
-Ne oldu ki? Ayrıca oyunculuğu bırakmanız için size kim izin verdi ki. Böylesine bir kariyer.. O kadar çok seveniniz varken...
- Artık iyi senaryolar gelmiyor. Böyle bir karar aldım.
28 Haziran’da yaş gününü kutlamak için aradığım Türkan Şoray ile telefon konuşmamız işte bu şekildeydi.
Evet, Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Oysa 2013’te jüri başkanı olduğu Antalya Film Festivali’nde sohbet ederken oyunculuk yapmak için hâlâ büyük arzu içinde olduğunu söylemişti.
Görünen o ki birçok oyuncunun da zaman zaman dile getirdiği iyi senaryo sorunu Türkan Şoray’ı o çok sevdiği oyunculuktan kopardı.
222 filmle sadece Türkiye’de değil dünyada en çok başrolde yer alan kadın oyuncu unvanına sahip olan Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle 58 yıllık kariyerine son noktayı koydu.
İNANOĞLU’NUN TEŞVİKİYLE BAŞLAMIŞTI
1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Sinemaya, yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.
Oyunculuk başarısını yurtdışında da gösteren sanatçı, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de ödüle layık görülmüştü. 1991’de Devlet Sanatçısı olan, hakkında bugüne kadar 13 kitap yazılan Türkan Şoray’ın oyunculuğu bırakmasıyla Türk sinemasında bir devir kapandı.
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