Yaz saati uygulamasının Avrupa ülkelerinde başlamasıyla birlikte saatler bir saat ileri alındı ve yaz saati uygulamasına geçildi. Ancak ülkemizde yaz saati uygulamasının bu yıl da uygulanmayacak olmasıyla birlikte vatandaşlar saatleri ileri alıp almayacağını araştırmaya başladı. Öte yandan telefonlar ve bilgisayarlar saatleri otomatik olarak ileri alınca "saat kaç?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar...

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Türkiye'de şu anda saat: 19:30

Türkiye'de yaz saati uygulaması bu yıl da uygulanmayacak ve saatler ileri alınmayacak. Böylece analog saatler ve duvar saatlerine vatandaşların hiçbir müdahale yapmaması gerekiyor. Ancak dijital saatler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar saatleri otomatik olarak ileri almış olabiliyor.

Durum böyle olunca da saatin kaç olduğunu öğrenmek için vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. "Saat kaç?" sorusuna internetten yanıt arayan vatandaşlar, araştırma yapıyor.

SAATLER NE ZAMAN İLERİ - GERİ ALINACAK?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yaz saati uygulamasının sürekli devam edilmeye başlanmıştı. Yaz saati uygulaması devam edilmesi, kışın akşam vakitlerinde havanın erken kararması nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti. Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre yaz saati uygulamasının kalıcı olması yüzde 1.95 tasarruf sağlandığı vurgulanmış, bu sene de yaz saati uygulamasına devam edileceği açıklanmıştı.

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yaz saati uygulamasının bu sene devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren geçileceği açıklandı. Yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da vurgulandı.

Buna göre yaz saati uygulaması bu sene de devam edecek ve saatler geri alınmayacak. Kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde geçilecek.

İşte 23 Ekim 2017 tarihli kararname;

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Yaz saati uygulaması tartışmalıdır. Gün ışığından daha çok yararlanmak için gündüz saatlerine bir saat eklenmesi satış, spor ve iş saatlerine bağlı çeşitli etkinlikleri olumlu yönde etkilerken tarım, gece eğlenceleri gibi güneş ışığıyla beraber biten etkinliklere olumsuz etki yapar. Öte yandan, öğle saatlerine bir saat daha eklemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarını da azaltmaktadır. Ne var ki, uygulamanın sağlık ve suç oranları üzerindeki etkisi daha az belirgindir. Her ne kadar uygulamanın ilk hedeflerinden biri akşam saatlerindeki aydınlatma enerjisi tüketimini kısmak olsa da, günümüzde çağdaş ısıtıcı ve serinletici cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu amacından sapmaya başladı. Öyle ki, 20. yüzyıl başlarında elektrik temel olarak aydınlatmada kullanılıyordu. Teknolojik gelişmeler yeni elektrik kullanım alanları yaratınca buradan elde edilen tasarruf azaldı. Bu bakımdan bu uygulamanın kullanılması çelişkili ve tutarsız bir hâl almaya başladı.

YSU'da ara sıra meydana gelen kaymalar başka zorlukları da beraberinde getirir. Bundan dolayı, zaman kaydetmede ve görüşmelerle yolculukların ayarlanmasında, faturalandırma, arşivcilik gibi işlerde, tıbbi cihazların ve iş makinelerinin kullanımı ile uyku düzeninde sorunlar meydana gelir. Yazılımlar genellikle bilgisayarların saatlerini otomatik olarak ayarlar. Ne var ki, bunun sınırları vardır ve özellikle YSU kuralları değiştiğinde hata olasılığı artar.

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