Türkiye'nin ilk Bitcoin gasp operasyonu!

5 kişilik çete, kendilerine polis süsü vererek, İstanbullu bir iş adamını arabasına kadar takip etti. Çete üyelerinden üçü, zorla araca bindirdikleri iş adamının internetteki hesap şifrelerini silah tehdidiyle aldı.

Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; gaspçılar hesaptaki 11 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin parayı ele geçirdi. İş adamı polise başvurarak, gaspçılar tarafından 8 saat boyunca minibüste tutulduğunu ve şiddete uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK BİTCOİN GASP OPERASYONU DÜZENLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik Türkiye'nin ilk kripto para gasp operasyonunu düzenledi. Dedektifler, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. Kimliklerini tespit ettiği 5 gaspçıyı teknik takibe alan dedektifler hazırlıklarını tamamlayınca operasyon için düğmeye bastı.





GASPÇILAR AZILI ÇIKTI

Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Bitcoin gaspçısı, G. S., İ. Ö., U. K., G.S. ve S. Ö.'yü kıskıvrak yakaladı. İ. Ö.'nün gasp suçundan hapis yatarken firar ettiği, G. S.'nin de gasp suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.



BİTCOİN PARALARIYLA EVLENME TEKLİFİNDE BULUNMUŞ

İ. Ö.'nün 11 milyon TL değerinde 450 Bitcoin gaspının ardından, nişanlısına evlenme teklifinde bulunduğu öğrenildi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan, İ. Ö., nişanlısıyla giriş yaptığı lüks mekanda yanan meşalelerin eşliğinde evlenme teklifinde bulunmuş.



MYNİNG GASPI DA YAPMIŞLAR

Bitcoin gaspçılarının Esenler'de de 3 ayrı kişiden Bitcoin üretmek için kullanılan Mining cihazlarını gasp ettikleri öğrenildi.

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