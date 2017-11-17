Turkuaz taksinin ikisi hizmet veriyor, dördü gümrükte bekliyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında hizmet veren turkuaz renkli çevreci Tesla taksiler vatandaşlardan ilgi gördü.



Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinin taksi durağında bir süredir hizmet veren turkuaz taksiler, yoğun talep dolayısıyla müşterilerini bekletmek zorunda kalıyor. Şu anda İstanbul'da sadece 2 turkuaz taksinin müşterileri, rezervasyon yaptırıyor. Bazı otellerin de turistik gezi amacıyla bu taksileri sıkça tercih etmesi, turkuaz taksi şoförlerine neredeyse hiç boş zaman bırakmıyor. Diğer taksilere göre yüzde 15 daha yüksek fiyatla hizmet vermesine rağmen ilgi gören turkuaz taksi sayısının yıl sonuna kadar artması hedefleniyor.





"DÜNYADA BU ARACI TAKSİ OLARAK KULLANAN İLK ÜLKEYİZ"



İTEO Başkanı Yahya Uğur da turkuaz taksi hizmetinin İstanbul'da ve Türkiye'de çığır açacak bir girişim olduğunu söyledi. Uğur, aracın renk ve konforuyla diğer taksilerden ayrıldığını belirterek, "Turkuaz taksi yaptığımız araçlar ABD'de üretiliyor. D segmentinde, yani çok konforlu bir araç. Fiyatı Türkiye'de 420 bin lira civarında. Bu konfordaki normal araçlar daha pahalı. Elektrikli olduğu için ÖTV'si yüzde 3. Bu nedenle esnafımız da daha uyguna alabiliyor. İstanbul'da başta Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu olmak üzere, bir çok ilçesinde 80 ayrı şarj istasyonu bulunuyor. Bir şarjla araç 400 kilometre yol yapabiliyor" diye konuştu.



D segment araçlara sahip ticari taksi sahiplerinin sadece yüzde 15 tarife farkıyla çalıştığını anlatan Uğur, bu tarifenin Türkiye genelinde de pahalı bir tarife olmadığını söyledi. Uğur, şöyle devam etti:



"Dünyada bu aracı taksi olarak kullanan ilk ülkeyiz. Şu anda bu araçlardan 2 tane var ama 4 tanesi daha gümrükte. Onlar da gelir gelmez ticari taksi olarak faaliyetlerine başlayacak. Yıl sonuna kadar, periyodik olarak sayıları yükselecek. Bir yıl içinde yüzlerce turkuaz taksinin şehirde dolaşmasını hedefliyoruz. Çok güzel bir araç. Yüzde 100 elektrikli. Ayrıca aracın filtreleme özelliği var. Yani kendisi karbondioksit salgılamadığı gibi gittiği yerdeki karbondioksidi de temizleme özelliğine sahip. Her bir turkuaz taksi, en azından 2 arabanın çıkardığı karbondioksidi de kendisi temizliyor. Yani İstanbul'daki taksilerin yarısı bile bu özellikte olduğu zaman taksilerden havaya bırakılan karbondioksit salınımı ortadan kalkmış olacak."





YOLDA DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR



Turkuaz taksi şoförlerinden Hakan Akyol, 15 yıldan bu yana taksi şoförlüğü yaptığını belirterek, yaklaşık bir aydan bu yana turkuaz taksi şoförü olarak mesleğini sürdürdüğünü kaydetti. Akyol, turkuaz taksiyi almadan önce bazı tereddütleri olduğunu aktararak, şunları söyledi:



"Yüksek tarifeli bir araç olduğu için talep olup olmayacağını bilmiyorduk. Fakat günler geçtikçe bunun bize farklı şekilde döndüğünü gördük. Durakta başka taksi olmasına rağmen 40-45 dakika boyunca bu turkuaz taksiye binmek için sıra bekleyenler var. Rezervasyon yaptırdıklarını gördük. Konforlu bir araç, yüzde 15 tarife farkı bulunuyor, buna rağmen müşterilerimiz oldukça memnun. Talep de fazla, yetişmeye çalışıyoruz. Güzel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Durakta olmadığımız zaman sırf bu araca binmek için müşterilerin beklediğini görüyoruz. Oteller de özellikle turistik geziler için bu aracı sıkça tercih etmeye başladı. İstanbul turu yapmak isteyenlere de hizmet veriyoruz. Bu yönde talepler de oldukça yoğun. Zaman zaman trafikte fotoğraf çektiriyorlar."



Uğur, sadece Tesla değil esnafın farklı markalarla da turkuaz taksi yapabileceğini sözlerine ekledi.

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