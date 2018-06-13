İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük sağlık skandalını ortaya çıkardı.



LİSE MEZUNU SAHTE PROFESÖR

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, Cüneyt Turan kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu ve ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi' bölümünde profesör olarak tanıttı.



SAĞLIK KANALLARINDA YANLIŞ BİLGİLER VERMİŞ

Cüneyt Turan bununla da yetinmeyerek, katıldığı birçok ulusal kanaldaki sağlık programlarında "1985-1986 yıllarında Almanya'da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve ABD'de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını ve 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini, 2006-2009 yılları arasında aktif çalışmaları olduğunu 2009'dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini şimdiye dek hiç bir hastasının ölmediğini" anlattı.





ÜNİVERSİTELERE KONUŞMACI OLARAK KATILMIŞ

Cüneyt Turan'ın, üniversitelerde Prof. Dr. Cüneyt Turan sahte unvanıyla konuşmacı olarak katıldığı ve öğrencilere seminer verdiği tespit edildi.





HASTALARA YANLIŞ BİLGİLER VERMİŞ

Herhangi bir tıp eğitimi almayan Cüneyt Turan'ın hastaları 'İnsan sağlığı ve beyin tümörleri hakkında yanlış bilgilendirdiği' belirlendi. Yapılan araştırmalarda Turan'ın bazı hastaların ultrason ve tahlil sonuçlarına para karşılığı baktığı tespit edildi.



SAHTE PROFESÖR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lise mezunu sahte profesör Cüneyt Turan'ı gözaltına aldı.

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