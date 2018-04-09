Uber tarafından satın alındığı duyurulan JUMP, 2011 yılında Social Bikes adıyla kuruldu. Daha sonra JUMP adını alan bisiklet paylaşım girişimi, dünyanın 12 ülkesinde hizmet veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Uber, şirketi henüz açıklanmayan bir miktar karşılığında satın aldı. Kısa süre önce aralarında Sequoia Capital'den Mike Moritz'in de bulunduğu bir yatırım turuna giren şirketin satışı hakkında konuşan şirkete yakın kaynaklar, satın alma miktarının 200 milyon dolar olduğunu belirttiler.

"UBER BİZİ ANLADI"

JUMP CEO'su Ryan Rzepecki'nin TechCrunch'a verdiği bilgilere göre, bisiklet paylaşım şirketinin satışının ardında Uber'in şirketin uzun dönem hedeflerini ve vizyonunu çok iyi bir şekilde algılamasının büyük payı var. Rzepecki, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin yönetiminin de kararını etkilediğini belirtti.

Uber'in zorlu bir 2017 geçirdiğini söyleyen Rzepecki, buna karşın dev startup'ın doğru yolda olduğundan emin.

Bölgelere göre otomobilin yanı sıra, panelvan, limuzin, helikopter ve yat kiralayan şirket için farklı taşıtlarla ulaşım sağlamak yeni bir şey değil. Üstelik Ocak ayında Uber, JUMP ile işbirliği yaparak Uber Bike adlı hizmetgini tanıtmıştı. Bu sayede Uber üzerinden de JUMP bisikletler kiralanabiliyordu.

2 DOLARA 30 DAKİKA YOLCULUK

Ancak JUMP'ın özellikle ABD'de yarattığı bisiklet kiralama çılgınlığı, birçok ülkeye çok kolay bir şekilde sıçrayabilir. Uygulama ile 30 dakikalık bir yolculuk 2 dolar karşılığında yapılabiliyor ve bu sebeple Uber'in araç paylaşım hizmeti Uber Pool'dan bile daha ucuza yolculuk edilebiliyor.

Satın almanın tamamlanması sonrasında JUMP uygulamasının aynı şekilde çalışmaya devam edeceği belirtilirken, ileride bu durumun değişebileceği düşünülüyor.

DÜNYADA TREND BİSİKLET KİRALAMA

Diğer yandan, Uber'in dünyadaki rakipleri de benzer bir yol izliyorlar. Hindistan merkezli taşıt kiralama şirketi Ola da aralıkta bisiklet kiralama hizmetini sunmaya başladı. Çin'deki Didi ve Güneydoğu Asya'daki Grab de bu yıl içinde bisiklet kiralama hizmetlerini tanıttı.