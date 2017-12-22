Avrupa Adalet Divanı’nın (ECJ) ulaşım şirketi olarak tanımladığı Uber, alınan kararı Habertürk’e değerlendirdi. Türkiye’de de İstanbul, Bodrum ve Çeşme’de 3 binin üzerinde sürücüyle çalışan şirketin California’daki genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, kararın sadece lisanssız araçları kapsadığı belirtildi. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi imzalı açıklamada, “Bu karar, taşımacılık kanunları kapsamında faaliyet gösterdiğimiz pek çok Avrupa ülkesinde değişikliğe sebep olmayacağı gibi, Türkiye’de de aynı şekilde bir değişikliğe sebep olmayacak. Ancak milyonlarca kişinin Uber gibi uygulamaları kullanması zorlaştırılmaya çalışılıyor” denildi.

‘NETLİK SAĞLADI’

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Avrupa Adalet Divanı’nca alınan kararın, şirketin yerel yetkililerle yürüttüğü görüşmeler için de netlik sağladığını vurgulayan Khosrowshahi, “Yasal düzenlemeleri destekleme politikamız gereği, Uber gibi hizmetlere düzenlemelerin getirilmesi makul. Bu sebeple biz de ülkelerdeki yerel yönetimler ile bu konudaki diyaloğumuza zaten devam ediyoruz” dedi.

2009 yılında kurulan Uber, 83 ülkede 647 şehirde faaliyetlerini yürütüyor.

PLATFORM DEĞİL ULAŞIM ŞİRKETİ

Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, kendini teknoloji firması olarak tanımlayan Uber’in taşımacılık şirketi olduğuna hükmetti ve Avrupa Birliği ülkelerinin buna göre düzenleme yapabileceğini belirtti. Karar, Uber’in Avrupa’da faaliyette olduğu 20’den fazla ülkedeki taksilerin tabi olduğu yasalara göre hizmet vermesini öngörüyor. Davayı Barcelona’daki Profesyonel Taksiciler Birliği açmıştı.

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