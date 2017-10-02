Ünlü rock yıldızı hayatını kaybetti

Ünlü rock yıldızı Tom Petty kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü Amerikalı müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde baygın halde bulunmuştu. 66 yaşındaki Petty'nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Petty'nin hemen yaşam destek ünitesine bağlandığı, fakat beyin fonksiyonlarında bir hareket olmadığı görülünce yaşam destek ünitesinden alındığı belirtildi.

3 GÜN ÖNCE VEDA GİBİ TWEET

"40 yıldır bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Siz olmasaydınız biz olmadık"

— Tom Petty (@tompetty) September 29, 2017