İHA'nın haberine göre, Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığımızca; Ağrı Dağı bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında 6 Nisan 2018 tarihinde Saat 21.00 sıralarında sınır birliklerine ve vatandaşlara karşı eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 12 Mart 2018 tarihinde Uzman Çavuş Göksel Koç'un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir''denildi.

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