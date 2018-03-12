Vergide uzlaşma başvuruları da uzlaşılan tutarlar da azaldı. Maliye Bakanlığı, yüksek tutardaki vergilerin ve vergi cezalarının uzlaşma sonucu silindiği ya da çok düşürüldüğü eleştirilerine karşı, 2017 yılında uzlaşma konusunda cimri davrandı. Merkezi Uzlaşma Komisyonu, geçen yıl vergide yapılan uzlaşma başvurularının yüzde 99’unu, vergi cezalarında ise yüzde 97’sini reddetti. Uzlaşmaya konu edilen vergi ve cezalarda önceki yıllara göre daha az indirim yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verilerine göre, GİB Başkanı başkanlığında bir başkan yardımcısı ve bir daire başkanından oluşan Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na 2017’de 18 uzlaşma başvurusu yapıldı. Komisyon başvuruların 15’ini reddederken, 3’ünü kabul etti.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre mükellefler geçen yıl 296.9 milyon liralık vergi için uzlaşma başvurusu yaparken, 293.7 milyon liralık tutarda uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşmaya konu olan 3.2 milyon liralık vergide ise hiç indirim yapılmadı. Geçen yıl vergi cezaları için 386.2 milyon liralık başvuru yapıldı. 11.1 milyon liralık vergi cezası 1.9 milyon liraya indirildi. Daha düşük tutarlı başvuruları değerlendiren Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’na ise geçen yıl 78.9 milyon liralık vergi, 107.3 milyon liralık da ceza için başvuru yapıldı.

BAŞVURULAR DA İNDİRİM DE AZALDI

Komisyon verginin 57.9 milyonunu (yüzde 73), cezanın ise 68.8 milyonunu (yüzde 64) uzlaşmaya yanaşmadı. 21 milyon liralık vergi uzlaşmayla 16.6 milyona; 38.5 milyon liralık ceza da 6.7 milyon liraya indirildi.

Uzlaşmaya konu edilen başvurularda yapılan indirimler de önemli ölçüde azaldı. Vergi için 2014’te 1.1 milyar, 2015’te 1.5 milyar liralık başvuru yapıldı. Başvuruların 2014’te 412 milyonu, 2015’te 1.3 milyarı uzlaşmaya konu edildi. Uzlaşmaya konu edilen vergi tutarları üçte bir düzeyine indirildi. Vergi cezaları için başvurular 2014’te 1.5 milyar, 2015’te 1.9 milyar lira oldu. Uzlaşmaya konu edilen ceza tutarı 2014’te 479.4 milyon, 2015’te 1.5 milyar lira olarak gerçekleşti, cezalar sırasıyla 5.2 milyona ve 7.0 milyona indirildi.

UZLAŞAMAYAN DAVA AÇIYOR

Komisyonlar tarafından kabul edilmeyen başvurular için vergi mahkemelerinde dava açılabiliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis’te konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta uzlaşma komisyonlarının tahakkuk etmiş vergi borcunu indirmek ya da sıfırlamak gibi bir yetkisi bulunmadığını bildirmişti.