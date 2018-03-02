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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (2 Mart 2018)

Bu hafta 5 dalda Oscar'a adaylığı olan Uğur Böceği (Lady Bird) filmi ile birlikte toplam 7 film vizyona girdi. işte bu haftanın filmleri!

02 Mart 2018 Cuma, 09:37:25

Uğur Böceği (Lady Bird)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Komedi
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Greta Gerwig
Oyuncular : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet
Senaryo : Greta Gerwig
Yapımcı : Scott Rudin, Eli Bush

UĞUR BÖCEĞİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Sacramento'da yaşayan, kendine 'Uğur Böceği' adını takmış liseli Christine McPherson (Saoirse Ronan) lisedeki son yılında hayatıyla ilgili birçok kritik kararın eşiğine gelmiştir. Büyüme sancıları, okulda hem akademik, hem sosyal olarak yaşadığı zorluklar ve yaklaşan üniversite tercihinin yanında annesi Marion'la (Laurie Metcalf) yaşadığı gelgitli ilişki 'Uğur Böceği'ni strese sokmaktadır. Annesinin California'da kalmasına yönelik tüm ikna çabasına rağmen oradan uzaklaşmak, New York'ta bir üniversiteye gitmek istemektedir.

Kızıl Serçe (Red Sparrow)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim
Süre: 139 Dak.
Yönetmen : Francis Lawrence
Oyuncular : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Charlotte Rampling
Senaryo : Justin Haythe
Yapımcı : Steven Zaillian, Garrett Basch

KIZIL SERÇE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Dominika Egorova (Jennifer Lawrence), yetenekli bir Rus balerindir. Ancak hasta olan annesini tedavi ettirebilmek için karıştığı olaylar zinciri, onu bir 'serçe' olmaya kadar götürür. 'Serçeler', güzelliklerini ve vücutlarını kullanarak hedeflerini istedikleri şekilde yönlendirmek üzere eğitililen, eğitimleri sonunda kişiliklerini yitirerek adeta makineye dönüşen özel ajanlardır. Dominika, ilk görevinde CIA ajanı Nate (Joel Edgerton) ile karşılaştığında, her iki ülkenin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkar.

Ailecek Şaşkınız

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Selçuk Aydemir
Oyuncular : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu
Senaryo : Selçuk Aydemir
Yapımcı : Murat Cemcir, Necati Kocabay

AİLECEK ŞAŞKINIZ - FRAGMAN
Yönetimini babasından devraldığı şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat (Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zamanda şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat Cemcir) başlarına gelen eğlenceli olaylar filmde konu ediliyor.

Savaştan Sonra (Mudbound)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 134 Dak.
Yönetmen : Dee Rees
Oyuncular : Carey Mulligan, Jason Clarke, Jason Mitchell, Mary J. Blige, Garrett Hedlund
Senaryo : Dee Rees, Virgil Williams
Yapımcı : Carl Effenson, Sally Jo Effenson

SAVAŞTAN SONRA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Laura McAllan, Mississippi'de kocasının sahibi olduğu bir çiftlikte çocuklarını yetiştirmeye çalışır. 2. Dünya Savaşı'ndan dönen iki asker, çiftlikte çalışmaya başlar. Laura'nın kayınbiraderi Jamie ile beraber savaştan dönen Ronsel bir savaş kahramanı olarak döner. Bu iki insan savaşın en acımasız halini görmüştür. Ancak yaşadıkları bu bölgede de ırkçılıkla mücadele için ikinci bir savaş verecektir.

Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın (PLOEY - You Never Fly Alone)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - İzlanda
Tür : Animasyon
Yönetmen : Arni Ásgeirsson
Senaryo : Fri?rik Erlingsson

PULOİ ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Babası ve sürüsündeki diğer kuşlar gibi Güney'deki sıcak topraklara göç etmesine izin verilmeyen küçük Puloi, kışı kutuplarda yalnız geçirmek zorunda kalmıştır. Burada geçirdiği sürede yeni arkadaşlar edinip Cennet Vadisi'ne ulaşmaya çalışırken, kötü kalpli kartal Gölge'nin hain planlarına karşı da dikkatli olmalıdır.

Sessizliğin Kardeşleri

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Belgesel , Dram
Süre: 86 Dak.
Yönetmen : Taylan Mintaş
Senaryo : Taylan Mintaş
Yapımcı : Erol Mintaş
Diğer Adı : Brothers of Silence

SESSİZLİĞİN KARDEŞLERİ - FRAGMAN
"Sessizliğin Kardeşleri", yönetmen Taylan Mintaş'ın yıllar sonra gittiği köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso ve Çao'nun hikâyesini konu alıyor. Kars'ın Susuz İlçesine bağlı küçük bir köyünde yaşayan Toso ve Çao, öfkeleriyle de sevgi gösterileriyle de birbirlerinden farklı iki kardeştir ama onları ortaklaştıran şey sadece, ahraz (sağır ve dilsiz) olmaları değildir; kendilerine özgü işaret dilleridir de. İki kardeşin, bazen insanların kusurlarıyla, bazen yetenekleriyle, bazen de dedelerden kalma lakaplarla yarattıkları bu Kürtçe işaret dili, tüm köy halkı tarafından da bilinmekte ve köyde Kürtçe ve Türkçe dışında 3. bir dil olarak kabul görmektedir.

Melez (The Crossbreed)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye , ABD
Tür : Korku
Yönetmen : Biray Dalkıran
Oyuncular : Angela Durazo, Nathan Schellerup, Malinda Farrington, Danny Winn, Katy Bentz
Senaryo : Biray Dalkıran, Şafak Güçlü
Yapımcı : Biray Dalkıran

MELEZ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Amy (Angela Durazo) ve eşi John (Nathan Schellerup), Amy'nin beklenmeyen hamileliği karşısında ne yapacağını bilememiştir. Amy'nin ikizleri olacaktır, ancak tuhaf şeyler hissetmeye başlayan Amy, kürtaj yaptırmaya karar verir. Nitekim bu çocukların Adem'in ilk eşi olduğuna inanılan Lilith'le bazı şeytani bağlantıları olduğu yolunda ciddi şüpheler vardır.

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