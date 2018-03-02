Uğur Böceği (Lady Bird)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Komedi
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Greta Gerwig
Oyuncular : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet
Senaryo : Greta Gerwig
Yapımcı : Scott Rudin, Eli Bush
Kızıl Serçe (Red Sparrow)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim
Süre: 139 Dak.
Yönetmen : Francis Lawrence
Oyuncular : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Charlotte Rampling
Senaryo : Justin Haythe
Yapımcı : Steven Zaillian, Garrett Basch
Ailecek Şaşkınız
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Selçuk Aydemir
Oyuncular : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu
Senaryo : Selçuk Aydemir
Yapımcı : Murat Cemcir, Necati Kocabay
Savaştan Sonra (Mudbound)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 134 Dak.
Yönetmen : Dee Rees
Oyuncular : Carey Mulligan, Jason Clarke, Jason Mitchell, Mary J. Blige, Garrett Hedlund
Senaryo : Dee Rees, Virgil Williams
Yapımcı : Carl Effenson, Sally Jo Effenson
Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın (PLOEY - You Never Fly Alone)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - İzlanda
Tür : Animasyon
Yönetmen : Arni Ásgeirsson
Senaryo : Fri?rik Erlingsson
Sessizliğin Kardeşleri
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Belgesel , Dram
Süre: 86 Dak.
Yönetmen : Taylan Mintaş
Senaryo : Taylan Mintaş
Yapımcı : Erol Mintaş
Diğer Adı : Brothers of Silence
Melez (The Crossbreed)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye , ABD
Tür : Korku
Yönetmen : Biray Dalkıran
Oyuncular : Angela Durazo, Nathan Schellerup, Malinda Farrington, Danny Winn, Katy Bentz
Senaryo : Biray Dalkıran, Şafak Güçlü
Yapımcı : Biray Dalkıran