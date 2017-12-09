Konserleri öncesinde gruptan Tom Fleming 5 soruyla karşınızda... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Bir röportajınızda müziğin duygulara hitap eden bir sanat olduğunu söylemiştiniz. Wild Beasts müziğinde baskın duygular neler?

Bana kalırsa hep sınıf, cinsellik, arzu, kader ve pişmanlık düşünceleriyle flört ettik. Bence bununla kastettiğimiz, müziğin sizi nerden ya da nasıl vurduğunu tam olarak saptamanın zor olması.

Bir inceleme yazısında hakkınızda “Indie tarzına sadık” diye bir bölüm okumuştum. Öyle mi düşünüyorsunuz?

Bence ne demek istediğimizi tanımlama hakkını saklı tuttuk. Indie’yi her zaman bir sesten ziyade bir düşünce tarzı olarak gördük. Geldiğin yere sadık kal, kamçılayıcı bir şey sun, tarzlarla oyna, bir şeyleri farklı yollarla karışım yap.

Spotify’da aylık dinleyici sayınızı biliyor musunuz? Bu gibi verileri takip eder misiniz?

Oldukça rahat bir şekilde söyleyebilirim ki hiçbir fikrim yok. İnsanların desteğine minnettarım ama şarkılarınızın karşısına sayılarının iniş ve çıkışlarını izlemek için oturduğunuz bir hayat cidden üzücü olurdu! Açıkçası insanların müziğimizden keyif aldıklarını umuyoruz ama insanların neyi sevdiklerini verilere bakarak tahmin etmeyi denemiyoruz.

Hayranlarınız konserlerinizi kaçırmıyor. İstanbul’a her gelişinizde mutlaka yerlerini alıyorlar. Şehrimizdeki deneyimlerinizden birkaçını anlatır mısınız...

İstanbul, tanıdıklarımızdan uzaklaştığımızı hissettiren ilk seyahtimizdi. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika boyunca seyahat etmiştik ancak İstanbul tamamen farklı bir şey, güzel, romantik, gizemli, âşık olması çok çok kolay. Başta, burada bizim müziğimizle ilgilenenler olması konusunda bir fikrimiz yoktu. Ancak gidilecek favori yerlerimizden oldu ve hâlâ gerek şehir gerek Türk kültürünü kapsamlı şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Geldiğimizde turist gibi hissediyor olsak da buradaki her anı seviyoruz.

İstanbul’daki konserinize gelenleri neler bekliyor? Nasıl bir akış hazırladınız? Salon konserinize özel birkaç detay verebilir misiniz...

Boy King fazlasıyla bir carnal rock kaydı, onu bu günlerde yüksek enerji ve cakayla seslendiriyoruz. Belki de önceden insanlardan dikkat rica ediyorduk oysa şimdi istiyoruz. Bol hareket, yüksek ses ve tüm parçalara eşlik etmelerini bekliyoruz!