Yalçın Topçu'dan “Milli Mutabakat” yorumu

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli düşünce Derneği’nde yüksek lisans öğrencilerini ağırladığı toplantıda Milliyetçi Hareket Partsisi lideri Devlet Bahçeli’nin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini açıklamasının ardından kamuoyunda “Milli Mutabakat” olarak anılmaya başlayan seçim ittifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bu birlikteliği “yerli ve milli ittifakın, bin yıllık terkibin siyasette ete kemiğe bürünmüş hali” olarak özetleyen Topçu şöyle devam etti: “Bu adım ecdadın ruhuna hürmet ve evladın geleceği için atılmıştır. Bu kutlu birlikteliğin mimarları şanlı tarihimizde altın bir sayfa açmışlardır. Her türlü tahrik ve tacizlere aldırmadan, vatan ve millet sevdasını kerteriz alarak bu yolu açan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli’ye bu millet şükran borçludur. Bir kez daha şer güçlerin ve işbirlikçilerin oyunları bozulmuş, hesapları boşa çıkmıştır. Fitne değil rahmet kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Medeniyet coğrafyamız kazanmıştır. Hürriyete ve büyümeye yürüyen, mazlumları sahiplenip hakkı tutarak yücelen Yeni Türkiye’nin; dolayısıyla.”
“MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR TABANDA BAYRAM COŞKUSU OLMUŞTUR”
“Bu birliktelik vatandaş tarafından sarsmaktan öte ‘deprem etkisi oluşturacak’ şekilde görülmüştür. Bu birliktelikle başaracağız ‘ülkeyi güvenli, özgür, refah seviyesi yüksek, salt adaletin hakim olduğu, merhamet ve nizam medeniyetinin çocuklarının tarih sahnesindeki yerini almasını sağlayacak hale getireceğiz’ deniliyor. Milliyetçi muhafazakar tabanda bayram coşkusu olmuştur. Biz vatandaş olarak memnunuz. Derebeylik ve sömürge medeniyetinin temsilcileri rahatsızdır.”
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