Yılbaşında yanlış yemek seçimlerinin kurbanı olmayın

Zorluklarla geçen 2016 yılı biterken 2017 yaklaşıyor. Pek çoğumuz yeni yılın heyecanını yaşamaya başladık bile. Nereye gideceğimizi, ne giyeceğimizi, kimlerle beraber olacağımızı düşünürken sağlıklı beslenme ve formumuzu koruma konusunda kontrolü elden bırakmamamız gerekiyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel, “Yılbaşı gecesi herkesin aklına yeni hedefler, hayaller ve eğlence geliyor. Diyette olanlar için ‘Eyvah ya diyetimi bozarsam’ düşüncesi, diyette olmayanlar içinse yılbaşı ertesi sık karşılaşılan hazımsızlık ve şişkinlik problemleri baş gösteriyor. Böyle olunca yılbaşı eğlencesi yerini bol kalori almaya, baş ağrısına ve ödem sorunlarına bırakıyor. Yılbaşı gecesini ve sonrasını rahat geçirmek için bazı yanlışları yapmaktan kaçınmalıyız” diyor.

İDEAL YILBAŞI BESLENMESİ

- Ana yemek olarak hindi veya tavuk tercih edebileceğiniz gibi zeytinyağlılardan da faydalanabilirsiniz. Karbonhidrat kaynağı olan pirinç pilavından kaçının.

- Öğün sonrası tatlı tercih etmemeye, eğer yiyecekseniz sütlü tatlı tüketmeye çalışın.

- Kızartma yerine haşlama, buğulama, fırın, ızgara gibi yöntemleri tercih edin.

- Her kadehten sonra 1 bardak su ya da soda içerseniz, vücudunuzun su kaybetmesini ve sonraki güne baş ağrısı ve mide bulantısıyla uyanmayı engellersiniz.

- Suya önem vermek tokluk hissi yaratacağı için yemekleri az tüketmiş olursunuz.

- Mutlaka şarküteri ürünleri tüketmek istiyorsanız miktarını minimumda tutmalı ve beraberinde C vitamininden zengin yiyecekler bulundurmalısınız. Şarküteri ürünlerinin içeriğindeki nitrit ve nitratın etkilerini minimuma indirmek için domates, limon, yeşil biber ve maydanozdan oluşan bir salata yiyebilirsiniz.

- Yemekleri yavaş yerseniz daha az yiyip daha erken doyar, karaciğerinizi daha az yorarsınız. Ayrıca vücudunuz daha az yağ depolayacaktır.

- Sofranızda çoğunlukla salata çeşitlerine, daha az orandaysa karbonhidrat çeşitlerine yer verin.

İŞTE YILBAŞI GÜNÜ MÖNÜSÜ

KAHVALTI:

1 bardak süt (200 ml) ve 4-5 yemek kaşığı yulafı yapışmaz tavada karıştırarak pişirin. Yulaf sütü çekince tarçın ilave edip ocaktan alın. Orman meyveleriyle süsleyin.

KUŞLUK:

- 10 adet badem veya 2 tam ceviz

ÖĞLEN YEMEĞİ:

Peynirli salata

1 dilim ekmek

İKİNDİ:

1 adet elma, yanında 1 bardak yağsız sütle hazırlanmış latte

AKŞAM YEMEĞİ:

Tamamen özgürsünüz ancak yukarıdaki önerilere uymayı unutmayın.

YILBAŞI ERTESİ ÖRNEK MÖNÜ

KAHVALTI:

Büyük olasılıkla akşam geç yatacağınız için geç kahvaltı yapacaksınız. Kahvaltıda serbestsiniz. Neyi ne kadar istiyorsanız tüketebilirsiniz. Böyle zengin bir kahvaltıdan sonra saat 16.00’ya kadar acıkmayacaksınız ancak saat 16.00’da bir ara öğün yapmalısınız.

İKİNDİ:

1 kâse light yoğurdun içine

1 dilim doğranmış ananas ekleyin ve tarçın serpin. Eğer dışarıdaysanız

1 kutu ayran ve

1 elma da tüketebilirsiniz

AKŞAM:

Ödem atmak ve alınan 1-2 kiloyu vermek için sınırsız tüketebileceğiniz çorba:

Kabakları iri iri doğrayıp tuz ve karabiberle birlikte 2 litre suda haşlayın. Ayrı bir kâsede yoğurt, yumurta ve yulaf ezmesiyle karıştırın. Kaynayan çorbadan 1 kepçe alıp karışıma yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin. Elde ettiğiniz terbiyeyi çorbaya yine yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. 10 dakika kaynatın. Kıyılmış dereotu ve kuru nane ilave edip blender’dan geçirin. Tercihen limonla servis edin.

YILBAŞINDA YAPILAN EN BÜYÜK DİYET YANLIŞLARI

- Akşam çok yerim düşüncesiyle tüm gün aç kalmayın.

- Kuruyemişleri ‘sağlıklı atıştırmalık’ düşüncesiyle fazla tüketmeyin.

- Yılbaşı yemeğinden önceki öğünü atlamayın.

- Meze tüketiminde abartıya kaçmayın.

- Hızlı yemek yemeyin ve yılbaşı sofrasında çok fazla zaman geçirmeyin.

YILBAŞININ TORPİLLİSİ: AYVA TATLISI

100 gram ayva, 1 tatlı kaşığı sucroloz, 1 adet karanfil, 1-2 adet dondurulmuş vişne tanesi ve 1 küp kök pancarı fırın poşetine koyun. Yarım çay bardağı su ekleyip 20 dakika pişirin. Üzerine süzme yoğurt ve vanilyayla sos hazırlayın.

YILBAŞI GÜNÜ İÇİN ÖDEM ATICI ÇAY TARİFİ

HAZIRLANIŞI:

Karışımı 750 ml kaynamış suya ekleyin ve 3-5 dakika bekleyin. Sabah kahvaltıda 1 fincanı sıcak tüketin. Gün içinde ara öğününüzde de sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz. İçindeki meyan kökü ve karanfil yorgunluğunuzu gidermeye yardımcı olurken, maydanoz ve kiraz sapı vücudunuzdaki fazla suyu (ödemi) atmanızı sağlar. Yeşil çay ve tarçın ise sindiriminizi kolaylaştırarak kan şekerinizi dengeleyecektir.

MALZEMELER:

1 küçük boy yeşil elma, 1 bağ maydanoz, 3 tane karanfil, 1 orta boy limon, 10 adet kiraz sapı, 3 çubuk tarçın, 1 tutam yeşil çay, 2 adet meyan kökü

Ceyda Erenoğlu / GAZETE HABERTÜRK